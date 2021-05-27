İndüksiyon Nedir? İndüksiyon Ocak, Tava Ve Tencerelerin Özellikleri Nedir?

Temassız ısıtma söz konusu olan indüksiyon işlemi, otomotiv sektörü dahil olmak üzere çeşitli mühendislik ve havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. İndüksiyon, sanayi ortamında iş parçasının bir bölümüne sertlik sağlamak amacı doğrultusunda da kullanılır.

İndüksiyon Nedir?

İndüksiyon sorusunun yanıtı şu şekilde verilmektedir. İndüksiyon temassız bir ısıtma işlemidir. Bu işleme aynı zamanda ısıl işlem adı da verilmektedir.

İndüksiyon Ocak Özellikleri Nedir?

İndüksiyonlu ocaklar, üçüncü nesil mutfak pişirici sistemleri olarak tabir edilmektedir. Bu sistemin hızlı çalışmasının en önemli nedeni ise, ocağın kendisinin değil, üzerine konulmuş durumda olan kabın ısı kaynağına dönüşmesi olmaktadır. İndüksiyonlu ocağın yüzeyinde herhangi bir şekilde ısınma söz konusu olmaz. Bunun yerine, ocağın üzerinde bulunan kabın ısınması söz konusudur. Böylelikle ocağın kendisinin yüksek sebebiyle elleri yakma gibi bir riski söz konusu değildir.

İndüksiyonlu Tava ve Tencerelerin Özellikleri Nedir?

İndüksiyonlu tava ve tencerelerin en önemli özelliği dayanıklı granit kaplama iç ve dış yüzeye sahip durumda olmalarıdır. Bunun yanı sıra hızlı ısınan alüminyum bir gövdeye sahip olmaları bir diğer öne çıkan önemli özellikleri arasında yer alır. İndüksiyonlu tava ve tencerelerin barındırmakta oldukları çelik tabanı sayesinde indüksiyon ocaklarda uyumlu bir yapıya sergilerler.

Bilindiği üzere İndüksiyonlu ocakların yüzeyi altında, ısı üretimi gerçekleştirmekte olan mıknatıslar bulunmaktadır. Bu mıknatıslar ise yalnızca demir ve demir bazlı ürünlerle temas etme durumunda aktif hale gelir. Bundan dolayı indüksiyonlu ocağın bulunduğu ortamlarda yalnızca demir alaşımlı pişirme gereçlerini kullanılması mümkün olmaktadır.

Bu anlamda indüksiyonlu ocaklar için en ideal olan kullanımı yine indüksiyon sistemine sahip olan tava ve tencere ürünleri sağlamaktadır. İndüksiyonlu tava ve tencerelerde ısıtma işlemi temassız olduğu için, ısıtılan malzemelerde herhangi bir çarpılma, bozulma ve leke meydana gelmez. Bu bakımdan çok kullanışlı ve konforlu bir pişirme kaynağı haline gelirler.