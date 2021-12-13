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İncir yaprağı sütü faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İncir yaprağı sütü yüze uygulanır mı, siğile sürülür mü?

İncir yaprağı sütü faydaları nelerdir, neye iyi gelir İncir yaprağı sütü yüze uygulanır mı, siğile sürülür mü

Doğada bulunan pek çok şey alternatif tıpta da sıklıkla tercih edilmektedir. İncir yaprağı sütü bunlardan birisidir. Pek çok alanda kullanılan incir yaprağı sütü özellikle cilde iyi gelmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Peki, incir Yaprağı Sütü faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İncir yaprağı sütü yüze uygulanır mı, siğile sürülür mü? Sizlere incir yaprağı sütü hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

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İncir yaprağı sütü doğanın mucizelerinden birisidir. Pek çok cilt problemlerine iyi gelen incir yapağı sütü doğal bir şifa kaynağı olarak bilinmektedir. 

 İncir Yaprağı Sütü Faydaları Nelerdir? 

 İncir yaprağı sütü olgunlaşmamış incirin yaprağından akan beyaz sıvıya denilmektedir. İncir sapından da gelen bu sıvının dikkatli kullanılması gerekmektedir. Tüketildiği zaman dudaklara, ağız içinde yanma hissi oluşturmaktadır. Özellikle incir yaprağı sütünün doğal bir şekilde toplanması gerekmektedir. İncir yaprağı sürünün faydaları ise şu şekilde sıralanabilir: 

 - Bebeklerde oluşan kulak ağrılarına incir yaprağı sütü kullanılmaktadır. Bu sütün kulağa damlatılması sonrasında ağrı azalmakta ve yok olmaktadır.

 - İnsan ellerinde veya vücudunda çoğu zaman pürüzler meydana gelebilmektedir. Bu sağlık probleminde incir sütünün sürülmesi iyi gelmektedir.

 - Nasır pek çok kişide görülmektedir. Topukların tahriş olması ve kabuk bağlaması sonucunda incir yaprağı sütü sürüldüğü zaman yumuşatmakta ve geçirmektedir.

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 - Ciltte oluşan lekelere iyi gelmektedir.

 - Kulak ve bağırsakta oluşan parazitleri öldürmektedir.

 - İleriki yaşlarda görülen katarakt hastalığının başlangıç seviyesinde uygulandığında kataraktı yok etmektedir.

 - Diş eti kanaması günümüzde pek çok kişide görülen sağlık problemidir. İncir yaprağı sütü diş etinin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. 

 İncir Yaprağı Sütü Neye İyi Gelir? 

 İncir yaprağı sütü günümüzde alternatif tıpta kullanılmaktadır. Özellikle pek çok şeye iyi gelmesi nedeniyle insan sağlığına faydalı besinler arasında yer almaktadır. İncir yaprağı sütü kozmetikte çok sık kullanılmaktadır. Bunun en büyük sebebi incir sütü yaprağının cilde iyi gelmesidir. 

 Cilt üzerinde oluşan lekeler ve sivilceler kişileri olumsuz etkilemektedir. Bu anlamda doğal bir mucize olan incir yaprağı sütü lekeler ve sivilceler ile başı dertte olanlar için tercih edilmektedir. Bunun dışında topukta oluşan çatlaklara da iyi geldiği bilinmektedir. 

 İncir Yaprağı sütünün et benine de iyi geldiği bilinmektedir. Et beni için doğal bir çözüm olan incir yaprağı sütünün en büyük faydasından birisi de kulak içindeki mikropları öldürmesidir. Özellikle kulakta oluşan yaraları temizleme görevi görmektedir. Buda yaraların iyileşmesine ve oluşumunun engellenmesine yardımcı olmaktadır. 

 İncir Yaprağı Sütü Yüze Uygulanır mı? 

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 İncir yaprağının en büyük faydası cilde iyi gelmesidir. Bu nedenle incir yaprağı sütü yüze uygulanmaktadır. Günümüzde pek çok kişi yüzünde oluşan lekelerden, aknelerden ve güneş lekelerinden şikayet etmektedir. Bu anlamda incir yaprağı sütü yüze kullanıldığı zaman çok iyi geldiği bilinmektedir. 

 Cilt problemleri ile başı dertte olan kişiler için yüze incir yaprağı sütü kullanılabilir. Güneş lekelerine iyi geldiği bilinen incir yaprağı sütünün yanık lekelerine ve sivilce izlerine de iyi geldiği bilinmektedir. Hücre yenilenmesine faydası olan incir yaprağı sütü cilt problemlerine iyi geldiği için yüze uygulanabilmektedir. 

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 İncir Yaprağı Sütü Siğile Sürülür mü? 

 Siğil problemlerinde incir yaprağı sütü etkili sonuçlar vermektedir. Ayrıca incir yaprağı sütü et beni gibi problemlere de iyi gelmektedir. El üzerinde oluşan siğilleri doğal yöntemler ile temizlemek için incir yaprağı sütü tercih edilebilir. Özellikle uzun yıllardır siğilleri yok etmek için incir yaprağı sütünün kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle siğillerin üzerine incir yaprağı sütü sürerek siğillerden kurtulmanız mümkündür.

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