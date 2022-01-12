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İncir özellikle üzerine yemin edilen meyveler içerisinde gelmektedir. Bu yönüyle önemli bir meyve türü olduğunu ifade etmek mümkündür. Bununla beraber incir meyvesinin ağacı üzerinden çiçek açıp açmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

İncir Ağacı Çiçek Açar mı ya da Neden Açmaz?

İncir Ağacı genel olarak meyveler içerisinde çiçek açmayan tek ağaç türü olarak öne çıkar. Özellikle ince çiçekleri içeride büyüdüğü için özel bir yapıya sahiptir. Bu doğrultuda özel bir polenleşmeye sahip olduğunu da söylemek mümkün. Bu gibi farklı nedenlerden dolayı İncir Ağacı çiçek açmaz.

İncir Ağacının Çiçeği Var mı?

İncir ağacının herhangi bir çiçeği bulunmaz. Daha doğru çiçek açmayan bir meyve olarak öne çıktığını ifade etmek gerekir. Ancak özellikle meyvesi üzerinden her sene yoğun şekilde tüketilen özel türler içerisinde gelir.