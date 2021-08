İn vitro nedir ve ne işe yarar? Tıp dilinde in vitro kavramı

İn vitro kelimesi genel olarak biyoloji ve tıp alanında kullanılan bir terim olma özelliğine sahiptir. İn vitro kelimesi, yapay koşullarda veya laboratuvar ortamında manasına gelmekte olan bir kelime olarak kullanılmaktadır. İn vitro kelimesi Latince kökenli bir sözcük olarak bilinmektedir.

İn Vitro Nedir ve Ne İşe Yarar?

İn vitro, çok fazla kullanılan tıp ve biyoloji terimleri arasında yer almaktadır. Organizmaların canlılık koşullarında değil ama benzer koşullarda yapay ortamlarda üzerinde yapılan çalışmaları ifade etmek için kullanılmakta olan bir terimdir. İn vitro kelimesi özellikle de bir hastalığa karşı bir ilaç bulunmaya çalışıldığı durumlarda sıklıkla karşılaşılan bir terimdir. İlacın laboratuvar ortamında araştırılma aşamasını konu alan bir terim olma özelliğine sahiptir.

Yapay ortamda hazırlanan doku örnekleri in vitro örnekleri arasında yer almaktadır. İn vitro tıp alanında gelişmelerin sağlanması açısından oldukça önemli bir aşama olarak bilinmektedir. Yapay ortamda hazırlanan bir bakteri kültürünün üzerinde bir ilaç denemesi yapmak in vitro çalışması olarak ifade edilebilir.

Tıp Dilinde İn Vitro Kavramı

Tıp dilinde in vitro kavramı ile sıklıkla karşılaşmak mümkündür. Tıp dilinde in vitro, canlı dışında yapay bir ortamı ifade etmek için kullanılmaktadır. Karşıt anlamı olan in vivo kelimesi ise canlı ortamda ve yaşayan koşullarda manasına gelmektedir. İn vivo ve in vitro kelimeleri birbirine zıt olarak kullanılmaktadır.

Vitro kelimesi aynı zamanda deneysel ortamda gerçekleştirildiğini ifade etmekte olan bir terim olarak da ifade edilebilir. Hücre biyolojisinde sıklıkla karşılaşılan bir kavram olan in vitro terimi organizmanın dışında olması şartıyla kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen deneyleri kapsamaktadır.

İn Vitro ve İn Vivo Arasındaki Farklar

İn vitro ve İn vivo arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. İki kelime birbirinin tam zıttı kavramları ifade etmek için kullanılır. Latince bir kelime olan in vitro kelimesi ''cam içerisinde'' anlamına gelmekte olan bir kelimedir. Cam içerisinde derken genel olarak test tüpleri ifade edilmek istenilmektedir. Biyokimyasal içerikli tüm moleküler deneylerde test aşamasında in vitro kullanılır.

İn vitro ve in vivo tamamen zıt iki kavram olarak ifade edilmektedir. İn vivo, canlı hücrelerde veya organizmaların içinde gerçekleştiren deneyler olarak ifade edilebilirl. Ancak in vitro ise canlı bir hücrenin veya organizmanın dışında yapıalan deneyleri ifade etmektedir.

İn Vitro ve İn Vivo Deneyleri

İn vitro deneyleri, laboratuvar deneyleri olduğu için gerekli hücresel koşullar tam olarak sağlanamamaktadır. Buna bağlı olarak da in vitro deneylerinin, in vivo deneylerine göre daha düşük bir başarıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. İn vitro deneyleri tamamen yapay koşullara bağlı olarak sürdürülür. İn vitro deneyleri özellikle de ilaç endüstrisinde sıklıkla kullanılmakta olan bir yöntem olarak bilinmektedir.

İn vitro deneyleri esnasında hücresel koşulların oldukça hassas olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak laboratuvar ortamında bu hassas koşulların tam anlamıyla sağlanması mümkün olamamaktadır. Bu sebeple de in vivo deneyleri kadar başarılı oldukları söylenemez. İn vivo deneyleri daha zorlayıcı, karmaşık ve zaman alan deneyler olarak ifade edilebilir. Ancak başarı oranlarının da daha yüksek olduğu bilinmektedir.