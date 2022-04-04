İn Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İnin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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İn kelimesi mecazen hava almayan, karanlık yer anlamına gelir. Basık yerler içinse ''in gibi'' benzetmesi yapılır.

İn Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Mağara

2- Kovuk

3- Kehf:

4- Gar

İnin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- MAĞARA:

Dilimize Arapçadan geçen mağara kelimesi in ile eş anlamlıdır. Mağaralar yapılarına ve büyüklüklerine göre birçok türe ayrılır. Örneğin: 1- Karst

2- Yapay Mağara

Örnek Cümleler:

1- Unutulmuş Düşler Mağarası belgeselinde Chauvet Mağarasında bulunan gizemli resimler anlatılıyor.

2- Eski çağlarda insanlar hem soğuktan hem de vahşi hayvanlardan korunmak için mağaralarda yaşamıştır.

2- KOVUK

Kovuk kelimesinin sözlük anlamı çürük ağaçtır. Bu kelime günümüzde daha çok küçük mağaralar için kullanılır.

Örnek Cümle:

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''Bazı fare ve koala türleri kovukta yaşarlar.''

3- KEHF:

Kehf kelimesi, zor koşullarda sığınılacak yer anlamına gelir. Bu sözcük mağara ve in kelimeleriyle eş anlamlıdır.

Örnek Cümle:

''Kehfler, doğal ve yapay mağara olarak ikiye ayrılır.''

4- GAR:

Arapçada gar kelimesi ağara anlamına gelir.

Örnek Cümle:

''Buralarda binlerce yıl öncesinden kalma birçok gar var.''