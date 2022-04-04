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İn Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İnin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

İn Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir İnin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

yüzyıldan beri kullanılmakta olan in kelimesi, eski Türkçedir. Ayı, yarasa ve semenderlerin yaşadığı kovuklara in denir. İnler ışık almadıkları için diğer yerlere göre daha soğuktur. Bu kelime bazı deyimlerde insan kelimesinin kısaltması olarak da kullanılır. Örneğin: ''İn misin cin misin?'' İn kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

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  İn kelimesi mecazen hava almayan, karanlık yer anlamına gelir. Basık yerler içinse ''in gibi'' benzetmesi yapılır. 

 İn Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Mağara

 2- Kovuk

 3- Kehf:

 4- Gar 

 İnin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- MAĞARA: 

 Dilimize Arapçadan geçen mağara kelimesi in ile eş anlamlıdır. Mağaralar yapılarına ve büyüklüklerine göre birçok türe ayrılır. Örneğin: 1- Karst

 2- Yapay Mağara 

 Örnek Cümleler:

  1- Unutulmuş Düşler Mağarası belgeselinde Chauvet Mağarasında bulunan gizemli resimler anlatılıyor. 

 2- Eski çağlarda insanlar hem soğuktan hem de vahşi hayvanlardan korunmak için mağaralarda yaşamıştır. 

 2- KOVUK 

 Kovuk kelimesinin sözlük anlamı çürük ağaçtır. Bu kelime günümüzde daha çok küçük mağaralar için kullanılır. 

 Örnek Cümle: 

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 ''Bazı fare ve koala türleri kovukta yaşarlar.'' 

 3- KEHF: 

 Kehf kelimesi, zor koşullarda sığınılacak yer anlamına gelir. Bu sözcük mağara ve in kelimeleriyle eş anlamlıdır. 

 Örnek Cümle: 

 ''Kehfler, doğal ve yapay mağara olarak ikiye ayrılır.'' 

 4- GAR: 

 Arapçada gar kelimesi ağara anlamına gelir. 

 Örnek Cümle: 

 ''Buralarda binlerce yıl öncesinden kalma birçok gar var.''

 

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