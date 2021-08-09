İmza Nasıl Atılır Ve Özellikleri Nelerdir? İmza Atarken Nelere Dikkat Edilmelidir

Kişi kendi imzasını belirgin özellikler kullanarak kendi adının ortaya konulabildiği ve imzanın şahsiyeti tamamlamasını sağladığı şekilde atabilmelidir.

İmza Nasıl Atılır ve Özellikleri Nelerdir?

İmza atarken bazı özelliklere dikkat etmek ve imza belirlerken bunları oluşturmak gerekmektedir. İmza yazılarak atılması gerekmesinin yanında ad ve soy ad bulundurmalı ve özellikle ismin ilk başta kullanılması sağlanmalıdır. İmza atarken kişi kendi el yazısındaki tüm karakter çizgileri yansıtacak şekilde bir imza belirlemeli ve bu imzayı sürekli aynı şekilde atmaya özen göstermelidir. İmza şahsa özel bir mühür niteliğinde kullanıldığı için tüm kullanılan evraklarda veya belgelerde aynı imza şeklini korumaya özen göstermek gerekmektedir.

İmza oluşturulurken kişinin baş harfi yazılarak soyadı belirgin şekilde ifade edilmesi en doğru imza şekillerinden kabul edilmektedir. Bunun nedeni ise imzayı atan kişinin harfleri yazış biçimi ve noktalama kullanımı karakterini de ortaya koyabilmektedir.

Örneğin en örnek alınabilecek imza modeli Atatürk'e ait olan imzadır. İsmin baş harfi yazılmış ve sonrasında Atatürk yazısı karakteristik olarak çizilmiştir. Atatürk imzası en ideal imza olarak bilinmektedir.

İmza Atarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İmza atılırken en önemli konu imzanın imza atan kişiye karşılık gelmesi yani yansıtması ve imza atımının her karalamada aynı şekilde olmasının sağlanmasıdır. İmzanın başında ismin kullanılması sonunda ise soyadının belirgin okunaklı şekilde olması ideal imza şeklini ortaya koymaktadır. Bu şekilde oluşturulan imzalar kolaylıkla ayırt edilerek kopyalanmaları engellenmektedir.

İmza atarken dikkat edilecek diğer bir husus ise atılan imzanın karmaşık olmaması kendine özgü bir düzen oluşturması gerektiğidir. İmza atılan belgede uzun şekilde imza oluşturmak da gereksiz ve yer kaplaması bakımından tercih edilmemektedir. İmzanın olabilecek en kısa şekilde tutulması çizgilerin birbirini tamamlaması ve imzanın kolaylıkla atılabilmesi önemli bir özellik olmaktadır.

İmza oluştururken baş harfin belirlendikten sonra soyadının el yazısı şeklinde veya daha kısa kolay olabilecek şekilde oluşturulması iki kelime arasında fazla boşluk bırakılmaması gerekmektedir.

İmza atımı zamanla farklılık gösterse de belirli bir kalıp üzerinden devam edilerek imzada fazla oynama yapmadan değişikliğe gidilebilmelidir.

Atılan imza kişinin hal hareket ve karakterinin simgesidir. Bunun için her belge de imza atımı oldukça önemli olmaktadır.