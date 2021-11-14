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İmsak Nedir? İmsak İle Sabah Ezanı Aynı Mı? İmsak Girince Namaz Kılınır Mı?

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İmsak Nedir İmsak İle Sabah Ezanı Aynı Mı İmsak Girince Namaz Kılınır Mı

Ezan İslamiyet’teki Müslüman halkın namaza çağrısı olarak bilinmektedir. Gün içerisinde beş vakit namaz vardır. Dolayısıyla da camilerden günde beş kere ezan sesi duyulmaktadır. Bu beş adet ezan nağmelerden oluşacak şekilde birbirinden farklı çağrıları içermektedir. İmsak terimi de İslamiyet terimlerinde sıklıkla geçen ve bilinmesi gereken bir sözcüktür. İmsak nedir, imsak ile sabah ezanı aynı mıdır, imsak girince namaz kılınır mı detayları ile derledik.

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Bilindiği gibi sabah ezanı günün erken saatlerinde duyulmaktadır. Birçok Müslüman bu ezan sesiyle namaza kalkmaktadır. İmsak ise bu konularda Müslümanlara gösterge olmaktadır. Bu gösterge sayesinde bireyler namazlarını aslında doğru vakitlerde kılabilmektedir. İmsak ve ezan konusunda doğru orantılı bir ilişkisi söz konusudur.

İmsak Nedir?

İmsak kelimesinin İslamiyet haricindeki kelime anlamı nefsine hakim olacak şekilde bir şeyi yapmama halidir. Bir şeyi yapmaktan el çekme demektir. Aslında İslamiyet’teki imsak kelimesinin anlamına bakıldığında bu anlamla da yakından ilişkisi olduğu gözükmektedir.

Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutar. Bu oruç akşam ezanıyla son bulur ve sabah ezanıyla da başlar. Oruç tutan insanlar gün boyu aç ve susuz kalacakları için sahur yapar. Sahurda bilinen bir vakit içinde gerçekleşir. Bu vakit içinde de çeşitli yiyecekler yenir.

İşte imsak günlere ve illere göre değişen başlama ve son bulma zamanlarını belirten bir takvimdir. Bu takvim Ramazan ayında tutulacak orucun başlangıç ve bitiş zamanlarını belirtir. Kelime anlamı da zaten bir şeyden el çekmek, nefsine hakim olmak ve kendini tutmaktır.

Sabah ezanıyla beraber başlayan oruç sebebiyle yeme ve içmeyi bırakma haline de imsak denmektedir.

İmsak İle Sabah Ezanı Aynı mı?

İmsak ile sabah ezanı aynı şeyler değildir. Sadece birbirleriyle bağlantılı iki kavramdır. Sabah ezanı imsak denilen bu zamandan 30 ya da 45 dakika sonra okunmaktadır. İmsak ve sabah ezanının güneş ve saat dilimleriyle bağlantısı vardır.

İmsak zamanı ve sabah ezanı süresi mevsimlere ve saat dilimlerine göre değişir. Burada bahsedilen imsak vakti ise gecenin bittiği yatsı namazı vaktinin sona erip sabah namazı zamanının girdiği andır.

İmsak Girince Namaz Kılınır mı?

İmsak girince namaz kılınır mı sorusu çoğu Müslümanın aklına takılan bir sorudur. Bu sorunun çok mantıklı bir cevabı bulunmaktadır. Bilindiği gibi imsak vakti yatsı namazı zamanıyla sabah namazı vaktinin girdiği andır. Sabah namazı vakti de tan yerinin ağrıması anlamına gelmektedir. Bu vakit güneşin doğmasına kadar süren zamandır.

İmsak vaktinin girmesi demek sabah namazı vaktinin de geldiğini gösterir. Dolayısıyla imsak girince namaz kılınabilir. Bu doğrultuda imsak vaktinin girme zamanını iyi bilmek gerekir. Çünkü imsak vakti ve ezanın okunma zamanı mevsimlere, günlere ve saat dilimlerine göre değişmektedir. Güneşin batma ve doğma sürelerine göre bu zamanlar ayarlanmaktadır.

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