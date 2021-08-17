İmpetigo nedir ve belirtileri nelerdir? İmpetigo nedenleri, tedavisi ve tanısı

Sıkça 2-5 yaş arasındaki çocuklarda görülen impetigo hastalığı, çok bulaşıcı bir deri enfeksiyonudur. Burun, kulak ve ağız çevresinde sarı renkli, küçük, kabuklu kabarcıklar şeklinde ortaya çıkar.

İmpetigo Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

İmpetigo, genellikle yüzde ve özellikle de çocuğun ağız ve burun çevresinde, ellerde ve ayaklarda kırmızı yaralar şeklinde ortaya çıkar. Eğer impetigo stafilokok bakterisi nedeniyle ortaya çıkıyorsa (büllöz impetigo) enfeksiyon, içi berrak sıvı ile dolu olan kabarcıklara neden olabilir. Bunlar ise, bal rengi kabukları olan ve kolayca açılabilen parlak bir açık yara ortaya çıkarırlar. Bakterilerin neden olduğu bu hastalık, oldukça bulaşıcı bir rahatsızlıktır. Eğer impetigo streptokok bakteriler nedeni ile ortaya çıkıyorsa (büllöz olmayan) genellikle sıvı dolu kabarcıklar şeklinde ortaya çıkmaz. Ama kabuklanmaların üzerinde ülserleşmeler ve daha büyük yaralar ortaya çıkarabilir. Parmaklar, havlu ve kıyafetler ile vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Kaşıntı ve ağrılar ise genellikle hafif seyreder.

İçi su dolu olan ve patlayan kabarcıkların kabuk bağlaması şeklinde ortaya çıkar. Kabuklar koyu sarı, altın sarısı renginde ve yapışkan bir şekildedir. Oluşan kısımlar ise kaşıntı ve ağrı yapabilir. Hekim sadece deriyi inceleyerek de kısa zaman içinde teşhis koyabilir. Yapılan inceleme sonrasında ise, erken tedavi sağlanır. Ama bazı durumlarda çok fazla ortaya çıkmışsa ve kolay kolay iyileşmiyorsa farklı tetkikler ile sorunun altında yatan neden araştırılabilir.

İmpetigo Nedenleri Nelerdir?

Hastalık genellikle Staphylococcus aureus ismi verilen bir bakteri tarafından meydana gelir. Küçük sıyrıklar gibi deri bütünlüğünün bozulmuş olduğu durumlarda bakteriler sayesinde kolaylıkla çoğalır. Nemli ve sıcak havalarda ise daha sık görülür. Hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştıran faktörler arasında fazla nem, yüksek ısı, kötü hijyen ve deri travmaları yer alır.

İmpertigo Tedavisi ve Tanısı

İmpertigo tedavisi antibiyotik merhemler ve ilaçlar ile sağlanır. Bu tedavi yöntemi ile iyileşme kısa bir süre içinde sağlanır. İmpetigo, bulaşıcı bir hastalık olduğu için de dikkat etmek gerekir. O nedenle ellerin temiz olmasına ve sık sık yıkanmasına özen göstermek tedaviye yardımcı olur. Hastalar için kullanılan havlu gibi özel ve kişisel eşyalar da ayrı tutulmalıdır.

İmpetigo tedavisinde bitkisel olarak kullanılan çay çiçeği yağı da alternatif bir tedavi yöntemi olarak günümüzde sıkça uygulanıyor. Ama bu konuda kanıtlanmış herhangi bir bilgi de bulunmuyor. Bu nedenle de alerji riski taşıdığı unutulmamalıdır. İmpetigo, aynı zamanda da tekrar edebilen bir hastalıktır. Bakterisi genellikle burunda üreme yapar. Bu nedenle de burun içine merhem sürülerek önlem alınması gerekir.

İmpertigo Önleme

Cildi temiz tutmak sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmanın en iyi yoludur. Kesikleri, böcek ısırıklarını, sıyrıkları ve diğer yaraları hemen yıkamak çok önemlidir. İmpetigo’nun başkalarına yayılmasını önlemeyi sağlamak için dikkat edilmesi gerekenler:

Hastalıktan etkilenen bölgeleri hafif sabunlu ılık su ile yıkayın ve ardından hafif bir gazlı bezle örtün.

Virüs bulaşmış olan birinin kıyafetlerini, havlularını ve çarşaflarını her gün yıkayın ve bunları ailenizde bulunan diğer kişilerle paylaşmayın.

Antibiyotik merhem sürerken eldiven giymeye özen gösterin ve ellerinizi kremi sürdükten sonra iyice yıkayın.

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Çizilmeyi önleyebilmek için virüslü çocuğun tırnaklarını kısa bir şekilde kesin.

Ellerinizi sıkça yıkayın.

Doktorunuz hastalığın bulaşıcı özelliği kalmadığını söyleyene kadar çocuğunuzu evde tutun.