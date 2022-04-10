İmkb ne demek ve açılımı nedir? İmkb neyin kısaltması

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IMKB en çok ekonomi haberlerinde veya internet üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Anlamı ve neyin kısaltması olduğu ise merak uyandırmaktadır.

İMKB Ne Demek?

IMKB, menkul kıymetlerin alım ve satım işlemlerinin yapıldığı bir menkul kıymet piyasasıdır. İsmi 05.04.2013 yılında Borsa İstanbul olarak da değiştirilmiştir. Bu ismin yeni kısaltması ise BİST olmaktadır.

İMKB Açılımı Nedir?

IMKB yeni ismi ile BİST yani Borsa İstanbul menkul kıymet piyasasıdır. Eski ismi İMKB olan bu piyasanın isminin açılımı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olmaktadır.

İMKB Neyin Kısaltmasıdır?

İMKB İstanbul menkul Kıymetler Borsası'nın açılımı olmaktadır. Mevzuatta verilen görevleri yerine getiren İMKB bu doğrultudaki gerekli olan piyasaları açmaktadır. Borsa bülteni yayınlayarak borsadaki çalışma gün ve saatlerini düzenleyen bir kurum olmaktadır.

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İMKB yeni ismi ile BİST vermiş olduğu yetkilerini kullanarak yaptırımlar uygulamaktadır. Hisse senetlerinin, hazine bonolarının, devlet tahlillerinin, gelir ortaklığı sertifikasının, özel sektör tahvillerin ve yabancı menkul kıymetlerin alım satımının yapılmasını sağlamaktadır. 26.12.1985 tarihinde kurulmuş olan İMKB gayrimenkul sertifikalarının ve uluslararası menkul kıymetlerin de alım ve satım işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Bu isim 05.04.2013 tarihinde Borsa İstanbul olarak değiştirilmiştir. Kısaltması ise BİST olarak bilinmektedir.