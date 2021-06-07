İmece nedir? İmece tanımı ve TDK sözlük anlamı

Kadim bir yardımlaşma geleneği olan imece usulü, günümüzde de halen devam etmektedir. Bu gelenek köy dışında yeterli yardımın ulaşmadığı kaza ve belde gibi küçük yerleşim yerlerinde de sürdürülüyor.

İmece Nedir?

İmece, imkanlar dahilinde yardımlaşmak ve ortaklaşa hareket etmek demektir. İmece, genellikle gönüllülük ilkesine dayalıdır. Ancak bazı köylerde muhtar ve ihtiyar heyetinin gözetiminde zorunlu hale getirilmiştir.

Bu tür bir yardımlaşma etkinliğinin çıkış noktası, küçük yerleşim yerlerinde belediye hizmetlerinin bulunmamasıdır. Örneğin köyün yeni bir okula ihtiyacı varsa, köylüler aralarında para toplayıp okul yaptırabilir. Bunun dışında cami ve çeşme gibi yapılar da ortaklaşa yaptırılabilir.

İmece usulünde sadece para toplanmaz. Odun toplamak, tarla sürmek gibi birçok iş ortaklaşa yapabilir.

İmece Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

İlk Anlamı:

Bir sorunu gidermek ve meseleyi çözüme kavuşturmak için yardımlaşmak.

İkinci Anlamı:

Maddi imkanları yeterli olmayan kişilere yardım eli uzatmak.

Örnek Cümleler:

1- Dört sınıftan oluşan bu küçük okulu imece usulü yaptık.

2- Her kış olduğu gibi bu kışta odun ve kömürleri imece usulü topladık.