4. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı

Dilimize yerleşmiş yabancı sözcüklerin Türkçede en az bir karşılığı bulunur. Dili sadeleştirmek ve yabancı kelimelerden arındırmak için cümle içerisinde Türkçe kelimeler kullanılmalıdır.

4. Sınıf Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma - Konu Anlatımı

1- Abes- Absürt / Saçma - Manasız

Örnek 1 - Abes bir biçimde konuştu. / Abes: Yabancı

Örnek 2- Saçma bir biçimde konuştu. / Saçma: Türkçe

Örnek 3- Romandaki karakter oldukça absürt davranıyor.

Örnek 4- Romandaki karakter oldukça manasız davranıyor.

Bu cümlede de absürt kelimesi yerine Türkçe olan manasız - anlamsız kelimeleri kullanılabilir.

2- E- Mail / E- Posta

Örnek 1- E-maillerini kontrol etmeyi unutma. / E-mail. İngilizce kelime.

Örnek 2- E-postalarını kontrol etmeyi unutma. / E-mail kelimesinin Türkçeleştirilmiş hali.

3- Agresif / Sinirli - Asabi

Örnek 1- Agresif biri olduğu için herkes ondan çekiniyor.

Örnek 2- Sinirli - Asabi biri olduğu için herkes ondan çekiniyor.

4- Laptop - Dizüstü Bilgisayar

Özellikle elektronik ürünlerin ve aygıtların isimlerinin birçoğu İngilizcedir. İngilizce kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösterilmelidir.

Örnek 1- Aldığım laptop iki günde bozuldu. / İngilizce kelime kullanımı

Örnek 2- Aldığım dizüstü bilgisayar iki günde bozuldu. / Türkçe kelime kullanımı

5- Bilboard - Duyuru Tahtası

Örnek 1- Bilboarddaki çantaların fiyatları çok yüksek. / Yanlış kelime kullanımı.

Örnek 2- Duyuru tahtasındaki çantaların fiyatları çok yüksek. / Doğru kelime kullanımı

6- Bariz - Açık

Örnek 1- Yaptığı hatalar bariz bir şekilde ortada. / Bariz: Yabancı.

Örnek 2- Yaptığı hatalar açık bir şekilde / açıkça ortada. / Açık - Açıkça: Türkçe

Bazı cümlelerde bariz kelimesinin yerine açık sözcüğü ikileme olarak da kullanılabilir.

Örnek: Ali'nin yaptığı hataları açık açık gösterdi.

7- Cihaz - Aygıt

Örnek: Elektronik Cihaz yerine Elektronik Aygıt

8- Ekstra - Fazla / Daha Fazla

Örnek 1- Sınavı kazanmak için ekstra çalışmam gerek. / Yanlış kullanım.

Örnek 2- Sınavı kazanmak için daha fazla çalışmam gerek. / Doğru kullanım.

Not: Bazı cümlelerde Ekstra kelimesi 'x' ile yazılmaktadır. Türkçede 'x' harfi olmadığı için kelimenin bu şekilde kullanılması da yanlıştır.

9- Final - Son

Örnek -1- Ayşe final sınavlarına hazırlanıyor.

Örnek 2- Ayşe son sınavlarına hazırlanıyor.

10- Gala - Ön Gösterim

Örnek 1- Filmin galasına yüzden fazla insan geldi.

Örnek 2- Filmin ön gösterimine yüzden fazla insan geldi.

11- Hard Disc - Ana Bellek

Örnek 1- Bilgisayarın hard disci bozuldu. / Hem 'hard' hem de 'disc' sözcükleri yabancıdır. İkisi bir arada ve tek tek kullanılmamalıdır.

Örnek 2- Bilgisayarın ana belleği bozuldu. / Hard Disc kelimesinin Türkçe karşılığı ana bellektir. Bu şekilde kullanılmalıdır.

12- Jenerasyon - Kuşak / Nesil

Kuşak ve nesil kelimeleri eş anlamlı olduğu için jenerasyon kelimesinin yerine kullanılabilir.

Örnek 1- Bizim jenerasyon bilgisayar oyunlarına meraklı.

Örnek 2- Bizim kuşak / nesil bilgisayar oyunlarına meraklı.

13- Şov - Gösteri

Örnek 1- Davete şov dünyasından önemli isimler katıldı.

Örnek 2- Davete gösteri dünyasından önemli isimler katıldı.

Not: Şov kelimesi bazı cümleler ''Show'' biçiminde yazılmaktadır. Türkçede ''w'' kelimesi yoktur. Kelimeyi bu şekilde kullanmak da yanlıştır.

Yabancı kelimelerin yerine kullanılabilecek Türkçe sözcükler:

Computer / Bilgisayar

Kartvizit / Tanıtma - Bilgilendirme Kartı

Modern / Yenilikçi

Menü / Yemek Listesi

Deforme olmuş / Biçimi bozulmuş

Nickname / Takma İsim

Subjektif / Öznel

Objektif / Nesnel