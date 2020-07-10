4. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler konu anlatımı
Yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Sözcüklerin eş anlamı olup olmadıkları cümle içerisinde kullanılarak anlaşılabilir. Anlamdaş da denen bu kelimelerin sayısı iki ya da ikiden daha fazla olabilir. 4. sınıflar için Türkçe eş anlamlı kelimeler konusu örnekleriyle birlikte anlattık.
Dilimizde eş anlamlı yüzlerce kelime vardır. Bunlardan bazılarının kullanımı oldukça yaygındır. Bazıları ise çok fazla bilinmediği için fazla kullanılmaz.
4. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler - Konu anlatımı
1- Cevap - Yanıt:
Her iki kelime de yöneltilen bir soruya karşılık verme anlamına gelir.
Örnek -1- Sorduğum soruya hala yanıt vermedin.
Örnek -2- Soruya verecek bir cevabı yoktu.
2- Vakit - Zaman:
Zaman ve Vakit kelimeleri saniye, dakika, saat gibi birimleri bulunan ve süreklilik arz eden süreleri tanımlamakta kullanır.
Örnek - 1- Zamanımız giderek daralıyor.
Örnek -2- Vaktimiz çok az kaldı.
3- Yaşlı - İhtiyar:
Belli bir yaşın üstündeki kişileri tanımlamak için kullanılan iki farklı kelimedir. Cümlelerin içerisinde birbirlerinin yerine kullanılsalar da anlam değişmez.
Örnek -1- Yaşlı adam elindeki poşetleri kapının önüne bıraktı.
Örnek -2- İhtiyar adam çocukla beraber parka doğru yürümeye başladı.
İhtiyar, bazı zamanda isim olarak da kullanılabilir.
Örnek - Bizim ihtiyar her zamanki gibi formundaydı.
İhtiyar kelimesi hem isim hem de sıfat olarak kullanıldığında yaşlı sözcüğüyle eş anlamlıdır.
4- Siyah - Kara:
Siyah, en koyu renktir. Kara kelimesi de birçok cümlede siyah kelimesinin yerine kullanılabilir. Bu nedenle bu iki kelime anlamdaş olarak nitelendirilir.
Örnek -1- Siyah gözleri çakmak çakmak oldu.
Örnek -2- Kara kaşlarını bir anda öfkeyle çattı.
Ancak bazı durumlarda kara ile siyah aynı manada kullanılmaz.
Örnek -1- O, her zaman bahtı kara birisiydi.
Burada kara mecazi anlamda kullanıldığı için Siyah kelimesi ile eş anlamlı değildir.
5- Kalp - Yürek - Gönül
Bu üç kelime eş anlamlı olduğu için aynı cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanabilir.
Örnek-1- Onun böyle dışarıda kalmasına gönlüm dayanmıyor.
Örnek -2-Onun böyle dışarıda kalmasına yüreğim dayanmıyor.
Örnek -3- Onun böyle dışarıda kalmasına kalbim dayanmıyor.
6- Akıl - Us
Dimağ ve Şuur kelimelerinin yerine de kullanılan Akıl ve Us, birbirleriyle eş anlamlıdır.
Örnek: -1- Ali her zaman çok uslu bir çocuktu.
Örnek- 2- Ali her zaman çok akıllı bir çocuktu.
Bu kelimeler başka ekler aldığında da anlamdaş olarak cümlelerde kullanılabilir.
Örnek -1- Yaptığı açıklama bana çok us dışı geldi.
Örnek -2- Yazdığı yazı akıl dışı iddialar taşıyordu.
7- Yoksul - Fakir
Zengin olmayan, maddi anlamda zorluk çeken kişiler için yoksul ve fakir kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir.
Örnek -1- Çocukluğu oldukça fakir geçmişti.
Örnek -2- O uzun zamandır yoksul biriydi.
Bu kelimeleri aynı cümle içerisinde bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğu olur.
Örnek -1- Çocukluğu oldukça fakir ve yoksul geçmişti.
Burada fakir ve yoksul kelimesi aynı anlama geldiği için birinin kullanılması yeterli olacaktır.
8- Fakat - Ama
Bazı bağlaçlarda da aynı anlama gelen ve yazılışları farklı olan kelimeler vardır. Bunlardan en çok kullanılanı ama ve fakat sözcükleridir.
Örnek -1- Ondan özür diledim fakat özrümü kabul etmedi.
Örnek -2- Üzgün olduğumu söyledim ama oralı olmadı.
9- Hatıra - Anı
İnsanın hatırladığı eski olaylara anı ya da hatıra denmektedir.
Örnek -1- Şimdi bu şehirdeki anılarımı düşünüyorum.
Örnek -2- Bir anda hatıralar gözünde canlandı.
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