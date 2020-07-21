Ülkemiz hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alır. Birçok ülke ile sınır komşusudur. Bunun dışında Afrika, Okyanusya, Kuzey Amerika, Güney Amerika kıtalarında toplam 195 ülke bulunmaktadır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Diğer Ülkeler konu anlatımı

1- Asya Kıtası Ülkeleri:

Türkiye'nin komşusu olan Suriye ve Ermenistan Asya kıtasında yer alan ülkelerdir. Asya kıtasında yer alan ülkeler arasında Uzak Doğu ülkeleri de yer alır. Bu ülkelere örnek olarak Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Tayland, Çin gösterilebilir. Asya'nın en kalabalık ülkesi 1.2 milyarlık nüfusuyla Çin'dir. 940 milyonluk nüfusa sahip Hindistan, hem dünyanın hem de Asya'nın ikinci en kalabalık ülkesidir. Dünya nüfusunun yarısından fazlası Asya kıtasında yaşar. Ana geçim kaynakları arasında tarım, hayvancılık ve turizm yer alır. Gelişen sanayi kolları otomotiv ve demir- çelik sanayi yer alır. En gelişmiş ülkeleri, Rusya, Çin, Türkiye ve Japonya'dır.

Asya Kıtasında yer alan diğer ülkeler: Özbekistan, Tacikistan, İsrail, Türkmenistan, Bahreyn, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri.

2- Avrupa Kıtası Ülkeleri:

Türkiye'ye sınır komşusu olan Bulgaristan, Ermenistan, Azerbaycan ve Yunanistan Avrupa kıtasında yer alır. Almanya sanayisi ve ekonomisi en gelişmiş Avrupa ülkesidir. İtalya ve İspanya ise kültür turizmi en gelişmiş ülkeleri arasında yer alır. Bu kıtada yer alan ülkeler sanayi olarak oldukça gelişmiştir.

Bu ülkelerin ana geçim kaynağı ithalat, ihracat, sinema ve turizmdir. İngiltere ve Fransa nüfus yoğunluğunun en az olduğu ülkeleridir. Ülkeler kendi içerisinde Batı, Doğu, Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri olarak dörde ayrılır. Kuzey Avrupa ülkelerine İskandinav ülkeleri adı da verilir. Bu ülkeler İsveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'dır. Balkan ve Akdeniz ülkeleri de bu kıtada yer alır.

Avrupa Kıtasında yer alan diğer ülkeler: Andorra, Bosna- Hersek, Lüksemburg, Ukrayna, Malta, Slovakya ve Hollanda.

3- Afrika Kıtası Ülkeleri:

Gana, Nijerya, Uganda, Fildişi Sahili ve Mali bu kıtada yer alır. Dünya sıcaklığının en yoğun yaşandığı ülkeler bu kıtanın sınırları içerisindedir. Doğu Afrika'da bulunan Etiyopya, dünyanın en fakir ülkesidir. Ana geçim kaynakları maden ve meyve ihracatıdır. Sanayisi ve ekonomisi en gelişmiş ülkesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'dir.

Afrika Kıtasında yer alan diğer ülkeler: . Madagaskar, Fas, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti.

4- Kuzey Amerika Ülkeleri:

Başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok gelişmiş ülke Kuzey Amerika topraklarında yer alır. ABD'nin nüfusu toplam 320 milyondur. Kuzey Amerika ülkelerinin ana para birimi Dolardır. Ana geçim kaynağı dış ticaret, turizm ve ağır sanayidir. Meksika ve Peru gibi ülkelerde ise hayvancılık ve tarım ön plandadır.

Kuzey Amerika Kıtasında yer alan diğer ülkeler: Küba, Grönland, Kosta Rika ve Jamaika.

5- Güney Amerika Ülkeleri:

Brezilya, Arjantin, Bolivya ve Uruguay Güney Amerika kıtasında yer alır. Bu ülkelerde Real, Peso ve Boliviano para birimleri kullanılır. En az nüfuslu ülkeleri, Surinam, Aruba ve Çuraçao. Brezilya ve Arjantin ülkelerinde futbol ve kültür turizmi oldukça gelişmiştir.

Güney Amerika Kıtasında yer alan diğer ülkeler: Venezuela, Paraguay, Kolombiya ve Ekvator.

6- Okyanusya Ülkeleri:

Yeni Zelanda ve Avustralya, en gelişmiş Okyanusya ülkeleridir. Bu ülkelerin ana para birimi Dolar’dır.

Okyanusya Kıtasında yer alan diğer ülkeler: Fiji, Papua Yeni Gine ve Mikronezya.