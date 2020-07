Farklı mevsimlerde değişik kıyafetler giyeriz. Bu kıyafetler özelliklerine göre terlememizi ya da üşümemiz önler. Biz de bu kıyafetler arasından tercih yaparak bulunduğumuz mevsime göre giyiniriz. Bunlar içerisinde elbise, pantolon ve gömlek, ayakkabı ya da daha birçok kıyafet bulunur. Şimdi gelin bunların İngilizce karşılıklarına bakalım ve cümle kuralım.

4. Sınıf İngilizce 8. Ünite My Clothes - Kıyafetlerim Konu Anlatımı

My clothes (kıyafetlerim) ünitesi içerisinde öncelikle kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor. Bu kelimeler hem kıyafetler açısından hem de mevsimler üzerinden ele alınır.

Slipper: Terlik

Sweet shirt: Geniş tişört

Dress: Elbise

Skirt: Etek

Wear: Giymek

Belt: Kemer

Trousers: Pantolon

Coat: Ceket

Pullover: Kazak

T-shirt: Tişört

Tights: Tayt

Hat: Şapka

Raincoat: Yağmurluk

Shirt: Gömlek

Boot: Bot ya da çizme

Shoe: Ayakkabı

Gördüğünüz gibi birçok değişik kıyafeti İngilizce üzerinden bu şekilde yazmaktayız. Şimdi bunlar üzerinden bazı cümleler kuralım.

This is my coat. (Bu benim ceketim.)

This is my skirt. (Bu benim eteğim.)

This is your shoe. (Bu senin ayakkabın.)

Bunlar tekil olarak söyleyebileceğimiz cümlelerdir. Şimdi birden fazla kıyafeti ele alalım ve bunları çoğul olarak cümle içerisinde kullanalım.

These are my shoes. (Bunlar benim ayakkabılarım.)

These are my coats. (Bunlar benim ceketlerim.)

These are your slippers. (Bunlar senin terliklerin.)

Gördüğümüz gibi çoğul yaparken bu şekilde cümle kuruluyor. Burada dikkat ettiyseniz kıyafetler konusunda sonuna, ‘s’ takısını getirdik. Bu konuda, ‘s’ takısı çoğul anlamına gelmektedir.

Şimdi de mevsimler ve havalar konusunda bazı kelimeler öğrenerek daha sonra bunlar üzerinden cümleler kuralım.

Windy: Rüzgarlı

Foggy: Sisli

Sunny: Güneşli

Cloudy: Bulutlu

Rainy: Yağmurlu

Bu kelimeleri öğrendikten sonra şimdi gelin beraber havanın nasıl olduğunu anlatalım.

The weather is cloudly today. (Bugün hava bulutlu.)

The weather is Sunny today. (Bugün hava güneşli.)

It is rainy today. (Bugün hava yağmurlu.)

It is foggy today. (Bugün hava sisli.)

Şimdi de hava ile beraber kıyafetlerimizi birleştirelim ve cümleler kuralım. Ancak Öncelikle şu kelimeyi öğrenelim;

Wear: giymek

İt is hot today. Wear your hat. (Bugün hava sıcak. Şapkanı giy.)

İt is rainy today. Put on your raincoat. (Bugün hava yağmurlu. Yağmurluğunu giy.)

Gördüğümüz gibi bu cümleler üzerinde siz de farklı kelimeler eşliğinde cümleler kurabilirsiniz.