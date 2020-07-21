Çocuk büyük, kadın erkek fark etmeksizin her Müslüman kişisel temizliğine özen göstermelidir. Başta namaz olmak üzere tüm ibadetleri yerine getirmek için temiz olmak şarttır.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım - Konu Anlatımı

Bakara Suresi'nin 222. ayetinin meali şöyledir: ''Allah, tövbe edenleri ve temiz olan kullarını çok sever.'' İslam dininde her zaman için ruh ve beden temizliği ön planda tutulmuştur. Temiz olmayan yerlerde namaz kılınmasının yasaklanması da bunun en büyük kanıtlarından biridir.

1- Bedenimi Temiz Tutarım

Dinimizde beden temizliği en az ruh temizliği yani maneviyat kadar önemlidir. Aktarılan birçok hadiste de Hz. Muhammed'in temizliği ayrı bir önem verdiği görülür.

1-A. Günde beş vakit abdest almak:

Buluğ çağına giren herkes günde beş vakit namaz kılmalıdır. Namazdan önce abdest almak ise zorunludur. Ellerin, kulakların, ayakların günde beş kere yıkanması müminlerin bedenlerinin düzenli aralıklarla temiz tutulmasını sağlar.

1.B. Gusül abdesti almak:

Dinimizde gusül abdesti de namaz abdesti kadar çok önemli bir yer tutar. Gereken durumlarda tüm bedenin yıkanması hem dinin bir şartı hem de temizliğin gereklilikleri arasındadır.

1.C. Düzenli olarak duş almak:

Kış aylarında iki - üç günde bir duş almaya özen gösterilmelidir. Yaz mevsiminde daha fazla terlendiği için günlük olarak duş alınabilir. Bedenin temiz tutulması aynı zamanda sağlık açısından önemlidir. Saçlar yıkanıp durulandıkça bit riski ortadan kalkar. Vücudun yıkanması ise kişileri hastalıklara karşı korur. Deriyi yenilediği için vücut yüzeyindeki mikropların atılmasını kolaylaştırır. Kan dolaşımını hızlandırdığı için bağışıklık sistemini de güçlendirir.

1.D. Misk ve amber sürmek:

Misk ve amber sürmek sünnettir. Hz. Muhammed hayatı boyunca misk ve amber sürünmüş ve güzel kokmaya özen göstermiştir. Misk ya da amber bulamayan kişiler parfüm ve deodorant kullanabilir. Çünkü önemli olan pis kokulardan arınmak ve önce kendimize sonra çevremize karşı güzel kokmaktır.

1.E. Dişleri fırçalamak:

Dişler günde 2 ya da 3 kere fırçalanmalı. Kahvaltı ve akşam yemeklerinden sonra dişlerin arasına kaçan yemek artıkları çıkarılmalı. Diş temizliği de beden temizliğinin bir parçasıdır ve son derece önemlidir. Fırçalama kısa kesilmemeli ve en az 3 dakika sürmelidir. Ağır kokan yemekler yendiği takdirde karanfil çiğnenmeli ve gargara yapılmalıdır.

2- Elbiselerimi Temiz Tutarım

Her Müslüman günlük olarak temiz kıyafetler giymeye dikkat etmelidir. Temiz giyinmek sadece bayram ve özel günlere mahsus olmamalıdır. Aynı zamanda topluma uygun kıyafetler giymek, aşırı ve göz alıcı renklerden kaçınmak da dinin gereklilikleri arasında yer alır.

1.A. Günlük atlet değiştirmek:

Yaz kış fark etmeksizin günlük olarak atlet ve fanila değiştirilmelidir. Bu kişisel sağlık için de oldukça önemlidir.

2.A. Önce temiz sonra şık giyinmek:

Her Müslüman önce temiz sonra şık giyinmeyi bilinmelidir. Gömlek ve pantolon gibi kıyafetlerin ütülü olmasına da özen gösterilmelidir. Buruşuk, lekeli ve kirli kıyafetler ne özel günlerde ne de günlük hayatta giyilmemelidir.

3.A. Günlük çorap değiştirmek:

Atlet ve fanila kadar günlük olarak çorap değiştirmek de dikkat edilmesi gereken temizlik kurallarının başında gelir.

4.A. Bayrama özel giyinmek:

Ramazan ve Kurban bayramlarında giyilecek kıyafetler özenle seçilmelidir.