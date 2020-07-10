3. Sınıf Hayat Bilgisi Doğa Ve Çevre konu anlatımı

Doğayı ve çevreyi koruyabilmek adına yapabileceğimiz farklı şeyler bulunmaktadır. Yapmamız gereken ilk şey, çevreye zarar vermemektir. Eğer çevreye zarar verirsek doğanın dengesini bozarız. Doğanın dengesinin bozulduğu bir durumda ise tüm canlıların yaşamı tehlikeye girmektedir. Bundan dolayı daha yaşanabilir ve kaliteli bir hayat için toprak, hava ve su gibi kaynakları temiz tutmalıyız.

Doğa ve Çevreyi Korumak İçin Neler Yapabiliriz?

Doğayı korumak adına yapabileceğimiz şeylerin başında atık yağlarımızı atık yağ toplama kutularına atmak gelmektedir. Bu sayede atık yağların doğaya karışmasına ve doğaya zarar vermesini engellemiş oluruz.

Doğayı korumak adına yapabileceğimiz bir diğer şey de plastik, cam, metal ve kağıt çöplerimizi ayrı geri dönüşüm kutularına doğru şekilde atmaktan geçmektedir. Bu sayede geri dönüşme destek verebilir ve doğanın korunmasına katkıda bulunabiliriz.

Doğayı korumak için pilleri çöpe değil, pil kumbaralarına da atabiliriz. Bu sayede, pillerin doğaya atılmasının önüne geçmiş oluruz. Piller, doğa içerisinde uzun süre boyunca çözünmeyen ve orada kalan maddelerdir. Kaldıkları süre içerisinde doğaya zarar vermektedirler. Bundan dolayı pilleri pil kutularına atmamız büyük önem taşımaktadır.

Çevreyi korumak adına ulaşım şeklimizi değiştirebiliriz. Otobüs, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak çevrenin daha temiz kalmasında büyük bir katkıda bulunabiliriz.

Ormanları korumak, çevreyi korumak adına büyük bir önem taşımaktadır. Ormanları koruyarak ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirerek doğayı beslememiz mümkündür. Bu sayede ormanlarımızın daha gür şekilde yapılanmasını sağlayabilir ve daha sağlıklı bir doğal ortama ulaşabiliriz.

Su kaynaklarını korumak da çevreyi korumak adına büyük bir önem taşımaktadır. Su kaynaklarını korumak adına öncelikli olarak yapmamız gereken şey suyu tasarruflu kullanmaktan geçmektedir. Suyu tasarruflu kullanarak ve boşa akıtmayarak su kaynaklarımızı korumak adına büyük bir adım atabiliriz.

Çevreyle ilgilenen farklı sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşlarına yardım ederek doğaya da yardım etmiş oluruz. Bu sivil toplum kuruluşlarının başında TEMA gelmektedir. TEMA, erozyon ile mücadele, doğal varlıkların korunması ve ağaçlandırma konusunda çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu kurumu, ÇEVKO takip etmektedir. Bu kurum, ambalaj atıkların geri kazanımı için büyük bir çaba sarf etmektedir. Türkiye'de, bu kurumlar gibi daha pek çok sivil toplum kurumu çevreyi korumak adına büyük bir çaba sarf etmektedir.