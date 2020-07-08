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Geri2. SINIF 2. Sınıf İngilizce 9. Ünite Fruit (Meyveler) konu anlatımı
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2. SINIF
Haber Giriş: 08.07.2020 - 02:01,Son Güncelleme:

2. Sınıf İngilizce 9. Ünite Fruit (Meyveler) konu anlatımı

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2. Sınıf İngilizce 9. Ünite Fruit (Meyveler) konu anlatımı
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İngilizce öğrenmenin içinde meyveler de geçiyor. Meyve isimlerini ve nasıl okunduğunu öğrenip, günlük konuşmalarınızda kullanabilirsiniz. Hatta birbirinize hangi meyveyi sevip sevmediğini bile sorabilirsiniz. Bu konumuzda en çok bilinen ve tanıdığınız meyvelerin okunuşlarını, hangi meyveyi sevip, sevmediğinizi nasıl söyleyeceğinizi ve soracağınızı öğreneceksiniz.

İngilizcede daha önce gördüğünüz gibi, kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklıdır. Burada okunuşlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında basit şekilde İngilizce olarak “like/don’t like” gibi hoşlanıp hoşlanmadığınızı da belirtebilirsiniz.

 Fruits (Meyveler) Konu Anlatımı

 Günlük hayatta en çok gördüğünüz veya yediğiniz meyveleri öncelikle yazalım.

 Elma – portakal – mandalina – çilek – muz – kiraz – üzüm – armut – greyfurt – karpuz – kavun – kayısı – şeftali – erik – ayva gibi meyveler her yerde gördüğünüz ve sıklıkla yediğiniz meyvelerdir.

 Meyvelerin İngilizce Yazılışları ve Türkçe Okunuşları

 Elma: apple / epıl        Muz = banana = bınena

 Üzüm: grapes /gıreyp            Portakal = orange = orınc

 Armut: Pear /per                   Mandalina = Mandarin /mendırin

 Greyfurt: Grapefruit / greypfrut Karpuz: Watermelon /votırmelın/

 Kavun: Melon / melın           Kayısı: Apricot /eyprikat/

 Şeftali: Peach /piiç                Erik: Plum /pılam

 Çilek: Strawberry /sıtroberi   Kiraz: Cherry /çeri

 Nar: Pomegranate /pamıgrenit İncir: Fig /fig

 Ayva: Quince /kuins    Limon: Lemon /lemın

 Havuç = carrot = kerrıt           Salatalık = cucumber = kukambır

 Like / Don’t Lik (Hoşlanma / Hoşlanmama)

 Türkçemizde ben, sen, o, biz, siz ve onlar kişi adları İngilizcede;

 Ben: I /ay

 Sen-Siz: You/yu

 O: he/hi (erkekler için), she/şi (kızlar için)

 Biz: We/wi

 Onlar: They/dey

 Bu kişi adlarını, like /lik ya da don’t like/dont lik ve meyve isimlerini kullanarak hangi meyveyi sevdiğinizi veya sevmediğinizi söyleyebilirsiniz.

 Örnek Cümleler;

 I like apple / Ay lik epıl / Elmadan hoşlanıyorum/seviyorum.

 You like quince / yu like kuins / Ayvadan hoşlanıyorsun/seviyorsun.

 We like strawberry / wi lik sıtroberi /Çilekten hoşlanıyoruz/seviyoruz.

 You like cherry / yu lik çeri / Kirazdan hoşlanıyorsunuz/seviyorsunuz.

 He like banana / hi like bınena / O muzdan hoşlanıyor/seviyor.

 She like orange / şi lik orınc / O portakaldan hoşlanıyor/seviyor.

 They like melon / Dey lik melın / Onlar kavundan hoşlanıyorlar/seviyorlar.

 Olumsuz Cümlelere Örnekler;

 Yukarıda hoşlandığınızı belirttiğiniz cümlelerde “like” yerine “don’t like” ekleyerek, o meyveden hoşlanmadığınızı belirtebilirsiniz.

 I don’t like apple / Elmadan hoşlanmıyorum.

 We don’t like quince / Ayvadan hoşlanmıyoruz.

 He don’t like plum / O erikten hoşlanmıyor.

 They don’t like melon / Onlar kavundan hoşlanmıyorlar.

 You don’t like pear / Siz armuttan hoşlanmıyorsunuz

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