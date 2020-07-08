2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayvanları Sevelim, Bitki Yetiştirelim konu anlatımı

Çevremizdeki hayvanları korumalı ve sevmeliyiz. Ağaçlara bakmalı ve çiçekleri sulamalıyız. Çünkü bu dünyada onlarla birlikte yaşıyoruz.



2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayvanları Sevelim - Konu Anlatımı

1 - Kediler:

Kediler, dört ayaklı ve memeli hayvanlardır. Bir kuyrukları ve bıyıkları vardır. En çok rastlanan kedi türüne tekir denir. Bir gözü başka bir gözü başka renkli olanlara Van Kedisi denir. Evlerde en çok beslenen hayvanların başında kediler gelir. Genellikle süt ve kuru mama ile beslenirler. Özellikle sıcak yaz günlerinde sokaktaki kediler için kapımızın önüne bir kap su koymalıyız. Kedilerin su ve mama ihtiyacını karşılayarak onlara yardım edebiliriz.

2- Köpekler:

Dünyada 300'den fazla köpek türü bulunur. İnsanlara son derece bağlı ve sadıktırlar. Çoban köpekleri genelde köyde, koyun sürülerini korur. Bunun dışında bekçi köpeği, Kaniş ve Golden gibi türleri vardır. Sevecen bir yapıya sahiptirler. Koku alma duyuları çok gelişmiştir. Bazı köpek cinsleri bebek ve yaşlı bakımında yardımcı olarak kullanılır. Köpekler son derece duygusal hayvanlardır. Sahipleriyle aralarında özel bağ geliştirirler.

3- Kuşlar:

Muhabbet kuşu, saka, bülbül ve serçe en küçük kuş türleridir. Kartal, şahin, akbaba yırtıcı kuşlar arasında yer alır. Leylek, kelaynak ve guguk kuşları kış mevsimi geldiğinde, daha sıcak bölgelere göç ederler. Gökdoğan, dünyanın en hızlı uçan kuşudur. Kuşların tamamına yakını uçabilir. Deve kuşu ve penguenler uçamayan kuşlara örnek olarak gösterilebilir.

4- Tavuk:

Türkiye'de ve dünyada en çok beslenen kümes hayvanlarının başında tavuklar gelir. Erkeğine horoz denir. Haftada en az 4 -5 tane yumurta bırakırlar. Daha çok köylerde, hindi ve kaz gibi kümes hayvanlarıyla birlikte yetiştirilirler.

5- Kaplumbağa:

Dünyanın en yavaş hareket eden sürüngen hayvanlarının başında kaplumbağa geliyor. Evini sırtında taşır. Son derece ürkek olan bu hayvanlar insanlardan ve diğer hayvanlardan çok ürkerler. Genelde ormanlarda ve kırsal alanlarda yaşarlar. Kaplumbağalar evcilleştirilebilir ve evlerde bakılabilir.

6-Tavşan:

Kulakları çok uzun ve kuyrukları çok kısa olan memeli hayvanlardır. Çok hızlı hareket edebilirler. Tıpkı kaplumbağa gibi onlar da oldukça ürkektir. Genellikle havuç ve benzeri sebzelerle beslenirler.

Tüm evcil hayvanları sevmeli ve onlara elimizden geldiğince bakmalıyız. Onlara mama ve su vermek herkesin görev ve sorumlulukları arasındadır.

2. Sınıf Hayat Bilgisi Bitki Yetiştirelim - Konu Anlatımı

1- Ağaçlar:

Geniş yapraklı ağaçlar sonbahar ve kış aylarında yapraklarını döker. İlkbahar mevsimi geldiğinde yeniden çiçek açarlar. Dünyanın oksijen kaynağı oldukları için son derece önemlidirler. Ihlamur, çam, kavak ve çınar ağaçları en sık görülen ağaç türlerinin başında gelir. Ek olarak çevremizde zeytin, gürgen ve kayın ve kestane ağaçları da vardır. Kavak ağacı en uzun ağaçlardan biridir. Ormanlık alanları korumalı ve sık sık fide ekmeliyiz. Fideler çok daha hızlı büyüsünler diye onları sulamayı ihmal etmemeliyiz. Çeşitli böcekler ağaçlara zarar vermesin diye bazı zamanlar ilaçlanmalıdır. Ağaçların dallarını kırmamalı, kıranları yumuşak bir dille uyarmalıyız.

2- Çiçekler:

Çiçekler evlerde ve bahçelerde yetiştirilen bitkilerdir. Gül, zambak, menekşe, sümbül ve orkide gibi türleri vardır. Yonca, begonya ve orkide gibi türleri evlerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Her birinin kokusu birbirinden farklıdır. Çiçeklerden elde edilen kokular parfüm olarak kullanılabilir. Bitki özlerinden üretilen yağlar insan sağlığına faydalıdır.