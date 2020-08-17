2. Sınıf Hayat Bilgisi Dinî Bayramlarımız konu anlatımı

30 günlük orucun ardından Ramazan Bayramı kutlanır. Kurban bayramında ise kesilen kurbanlar maddi durumu iyi olmayan kişilere dağıtılır. Her iki bayram da sadece dini açıdan değil toplumsal ve kültürel açıdan da önemlidir.

Dini Bayramlarımız

1- Ramazan Bayramı:

Ramazan bayramından önce Müslümanlar bir ay boyunca kendilerine farz olan oruç ibadetlerini yerine getirirler. Oruç buluğ çağına ermiş tüm müminler için farzdır. Sahurda kalkılıp yemek yenir ve o gün için oruç tutmaya niyet edilir. Oruç tutan kişiler akşam ezanına kadar bir şey yemez ve içmez. İslam alemi için kutsal olan Kadir Gecesi de Ramazan ayındadır. Bin geceden daha hayırlı olduğu söylenen Kadir gecesinde tövbe eden Müslümanların tüm günahları affedilir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır.

Otuz günün sonunda Ramazan Bayramı kutlanır. İlk bayram gününün sabahı cemaat bayram namazını kılar. 2 rekattan oluşan namazda Allah'a verdiği nimetler için şükredilir.

Bayramda birçok gelenek hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından yerine getirilir. Ramazan bayramının diğer adı Şeker Bayramıdır. Çocuklar bayramın birinci ve ikinci günü bir araya gelerek şeker toplamaya çıkar. Bu gelenek sayesinde büyüklerinin bayramını da kutlamış olurlar. Ramazan Bayramının en önemli özelliklerinden bir diğeri küslerin barışmasıdır. Bir araya gelmek istemeyenler olursa araya büyükler girer ve dargınlar barıştırılır. Dinimizde Müslümanların küs kalması günahtır. Bayram sayesinde bu günah sonlandırılır.

Ramazan Bayramında yetişkinler uzak akrabalarını da ziyaret ederek bayramlarını kutlar. Yetişkinlerin yerine getirdiği bir diğer gelenek ise mezarlık ziyaretidir. Vefat etmiş kişiler için Allah'tan rahmet dilenir. Mezarların başında topluca dua edilir.

Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan Bayramında misafir ağırlamak da köklü adetlerimizden bir diğeridir. Misafirler için güzel yemekler, sarmalar ve tatlılar yapılır. Başka tatlılar yapılsa da en çok yapılan ve yenen tatlı baklavadır. Bayramda herkes özenli ve temiz giyinir. Bayram öncesinde alışverişe çıkılıp özel kıyafetler alınır.

Ramazan bayramında normalde görüşme fırsatı bulamayan kişiler bir araya gelerek hasret giderir. İhtiyaç sahibi kişilere maddi yardımda bulunulur. Çocuklara harçlık vermek de bayram geleneklerimizden biridir. Yaşlı akrabalar ziyaret edilerek birlikte yemek yenir. Bayramda birlikte yenen yemeğe Maaile Yemeği denir.

30 gün boyunca insanları sahura kaldıran davulculara bahşiş verilir. Özellikle Anadolu'da devam eden adetlerden biri ise çocuklara bayramın ilk günü mendil hediye etmektedir.

2- Kurban Bayramı:

Kurban Bayramının ilk gününde de Ramazan bayramında olduğu gibi namaz kılınır. Maddi durumu iyi olan kişiler kurban kesip etlerini fakir ve yardıma muhtaç kişilere dağıtır. Kurban kesecek durumu olmayan bazı kişiler ise etrafındaki yoksullara maddi yardımlarda bulunur.

Kurban Bayramında Müslümanlar kenetlenir ve dayanışma içerisinde olur. Nişanlı çiftlerden erkek tarafı kızın ailesine bayramlık hediye götürür. Gençler yaşlıların bayramını kutlar ve onlardan hayır duası alır. Bu bayramda da çocuklar büyüklerini ziyaret eder. Anadolu'nun bazı köy ve kasabalarında şenlikler düzenlenir. Meydanda düzenlenen şölene yüzlerce kişi katılır ve bayram coşkuyla kutlanır.

Bu bayramda baklava ile birlikte en çok kavurma tüketilir. Misafirlere kesilen kurban etlerinden hazırlanan kavurmanın yanında ayran ve pilav da ikram edilir. Dört gün süren Kurban bayramında bazı aileler şehir dışındaki akrabalarını ziyaret eder.

Dini bayramlarda çocukları sevindirmek ve fakirlere yardım etmek yüzlerce yıldır süren geleneklerimizin başında gelir.