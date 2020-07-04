1. Sınıf Matematik Sıvı Ölçme (Sıvı Ölçüleri) konu anlatımı

Sıvılar elimizle tek tek sayamadığımız ölçümlerdir. Bu ölçümler şişe ya da farklı kapların içerisine konan maddelerdir. Bunlara örnek verecek olursak süt ya da su gibi akışkan maddeler söylenebilir. Biz bunlara sıvı diyoruz. Yani diğer bir ismi ile sayılamayan ölçümlerdir. Bunları ölçebilmek için ise farklı kaplar ya da şişeler kullanırız. Şimdi gelin bunlara örnek vererek sayılamayan ölçüleri detaylı şekilde inceleyelim. Bu ölçüm üzerinden ele alınan eşyalar eşliğinde azlık çokluk değerleri de gösterebilmektedir.

Sınıf Matematik Sıvı Ölçme (Sıvı Ölçüleri) Konu Anlatımı

Öncelikle adına katı ve sıvı maddeleri birbirinden ayırmak için bir test yapalım. Bu test şıklardan oluşsun. Şıklar içerisinde ise bir şişe su, elma, bir paket süt, futbol topu ve patates olsun. Bu şıklar arasından sıvı maddelerin hangileri olduğu konusunda öğrencilere soru yöneltilebilir. Zira görüldüğü üzere patates, futbol topu ve elma sıvı ölçüsü içerisinde bulunmayan nesnelerdir. Sıvı maddeler ise bir şişe su ile beraber bir paket süttür. Böylece basitçe sıvı maddeler ile sıvı olmayan maddeleri ayırt edebiliriz.

Daha sonra sıvıları ölçebilen nesneler öğrencilere aktarırız. Bu konuda yine aynı şekilde bir örnek çok kolay anlayabiliriz. Örneğin şıklar içerisinde bir bardak su, makarna süzgeci, sürahi, delikli bir sepet olsun. Burada sıvıları ölçebilen nesneler görüldüğü üzere bir bardak su ile sürahi olarak öne çıkıyor. Çünkü makarna süzgeci ve sepet deliklidir. Yani sıvı maddeler dökülür.

Şimdi sıvıları ölçebilen nesnelerle ele alınarak çokluk ya da azlık bilgisini öğrenelim. Yan yana büyük bir kap, bir sürahi ve 1 bardak ele alalım. Bu sayede içerisinde daha az sıvı olan ya da daha çok sıvı bulunan nesneleri ayırt edebiliriz. Ele alınan karşılaştırmalar neticesinde, hangisinin daha az sıvı ve daha çok sıvı taşıdığını görebiliriz.

Diğer taraftan herhangi bir bardak ya da bir sürahi içerisindeki dolu olan sıvı miktarına göre, bu nesnelerin çoktan aza doğru sıralamasına bakabiliriz. Örneğin içerisinde ağzına kadar dolu olan nesneleri başa koyarak, daha az sıvı bulunan nesneleri sırasıyla yan yana koyabiliriz. Böylece içinde en çok sıvı olandan en az sıvı olan nesneyi bu şekilde sıralayabiliriz. Basit şekilde sıvı ölçme ve sıvı ölçüleri işte bunlardır.