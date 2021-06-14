İlk yerleşim yeri neresidir? İlk yerleşim yeri hangi çağda ? Dünyanın ilk yerleşim yeri Çatalhöyük

Kutsal alanlar ve evlerdeki kerpiç yapıların altlarında büyük bir çoğunluğu çocuklar ve kadınlardan oluşan yaklaşık 500 kadar mezarın varlığı keşfedilmiştir. Erkek mezarlarının içerisinde ok, mızrak, çakmak taşı, kemik toka, kilden damga mühürler, mermerden yapılmış topuz başları bulunurken, kadın mezarları içerisinde pişmiş toprak, boya paletleri, kemik iğneleri, taşlardan yapılmış boncukları bulunmuştur.

İlk Yerleşim Yeri Neresidir?

​​​​​​Tarihte bilinen ilk yerleşim yeri Konya İl sınırları içerisinde bulunan Çatalhöyük'tür.

İlk Yerleşim Yeri Hangi Çağda?

Anadolu'nun güneyinde yoğunlaşmış olan höyüklerden en ünlüsü olan Çatalhöyük, Erken Neolitik Çağ höyüklerinden birisidir.

Dünya'nın İlk Yerleşim Yeri Çatalhöyük

Çatalhöyük, 17 metre yükseklikte olan toplamda 14 yapı katından oluşur. Yapılan çalışmalara göre Çatalhöyük'te M.Ö. 7024 ile 6449 tarihleri arasında binden fazla konutun bulunduğu ve nüfus olarak da 5 ile 10 bin arasında insanın yaşadığı belirlenmiştir. Kapısı bulunmayan bu konutların içerisine damdan içeri ahşap merdiven kullanılarak girildiği belirtilmiştir.

Çatalhöyük'te yaşayan ilk insanlar, eski mağara dönemlerinin avcılarına benzer olarak bereket ve avcılık ile ilgili yaşamış oldukları durumları mekanların iç duvarlarına resim olarak yapmışlardır. Yapılan çalışmalara göre o dönemde pişmiş topraktan eşya, çömlek, çanak yapımı yoktur. O dönemde daha çok ahşaplar ile eşyalar yapılmış, sazlardan sepetler örülmüştür. Taştan yapılmış olan eşyalar o dönemde lüks eşyalar olarak görülmüştür. Yine bu dönemde kurşundan ve bakırdan iğne, boncuk, yüzük gibi eşyalar yapıldığı bilinmektedir.