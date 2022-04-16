‘İlk yardımcı’ öğretmen sayısı 100 bine yaklaştı

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'Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende' projesi kapsamında 93 bin 24 öğretmen, 'Avrupa İlk Yardım Sertifikası' akreditasyonuna sahip 'Türk Kızılay İlk Yardımcı Sertifikası' aldı. Ayrıca öğretmenler dışında toplamda 148 bin 484 Bakanlık personelinin ilk yardımcı olması sağlandı.

81 İLDE İLK YARDIM EĞİTİMİ

Zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın hayat kurtardığının farkındalığıyla verilen eğitimler, 'İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi' ile 81 il milli eğitim müdürlüğünde ve İstanbul’daki Anadolu ile Avrupa yakasında 2 ayrı merkezde Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen toplam 82 'İlk Yardım Eğitim Merkezi' ve 23 ek sınıfta veriliyor.

10 BİN OKUL PROJESİNDE DE İLK YARDIM

Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesinde de ilk yardım eğitimleri önemli bir yer tutuyor. Proje kapsamında temel eğitimde görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi verilme sürecine başlanacak. İlk aşamada pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere eğitim verilecek. Ayrıca okul gıda işletmecileri, güvenlik görevlileri, veliler, servis şoförleri ve diğer paydaşlara da ilk yardım eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

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Eğitici eğitimi alan 267 öğretmen ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış toplamda 676 eğitmenle çalışmalar devam ediyor.