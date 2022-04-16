Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

‘İlk yardımcı’ öğretmen sayısı 100 bine yaklaştı

#Milli Eğitim Bakanlığı#İlk Yardım#Temel Eğitimde 10 Bin Okul
‘İlk yardımcı’ öğretmen sayısı 100 bine yaklaştı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda çalışan personele verilen ilk yardım eğitimlerinin sayısı artırılıyor. 2019-2022 yılları arasında 55 bin 460 öğretmen ve personel, okullarda olabilecek acil müdahale gerektiren durumlara karşı 'yetkili ilk yardımcı' sertifikası aldı. Öte yandan 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme' projesi kapsamında da 45 bin öğretmen ilk yardımcı olmaya hak kazandı.

Haberin Devamı

'Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende' projesi kapsamında  93 bin 24 öğretmen, 'Avrupa İlk Yardım Sertifikası' akreditasyonuna sahip 'Türk Kızılay İlk Yardımcı Sertifikası' aldı. Ayrıca öğretmenler dışında toplamda 148 bin 484 Bakanlık personelinin ilk yardımcı olması sağlandı. 

81 İLDE İLK YARDIM EĞİTİMİ
Zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın hayat kurtardığının farkındalığıyla verilen eğitimler, 'İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi' ile 81 il milli eğitim müdürlüğünde ve İstanbul’daki Anadolu ile Avrupa yakasında 2 ayrı merkezde Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen toplam 82 'İlk Yardım Eğitim Merkezi' ve 23 ek sınıfta veriliyor.

10 BİN OKUL PROJESİNDE DE İLK YARDIM
Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesinde de ilk yardım eğitimleri önemli bir yer tutuyor. Proje kapsamında temel eğitimde görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi verilme sürecine başlanacak. İlk aşamada pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere eğitim verilecek. Ayrıca okul gıda işletmecileri, güvenlik görevlileri, veliler, servis şoförleri ve diğer paydaşlara da ilk yardım eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

Haberin Devamı

Eğitici eğitimi alan 267 öğretmen ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış toplamda 676 eğitmenle çalışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#İlk Yardım#Temel Eğitimde 10 Bin Okul

BAKMADAN GEÇME!

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev

BAKMADAN GEÇME!

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev