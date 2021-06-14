İlk Türk roman nedir? İlk Türk roman yazarı kimdir? Türk edebiyatında ilk Türk roman

Tanzimat Döneminden itibaren yazılan ilk romanlar ve yazarları şu şekilde sıralanabilir:

1- Namık Kemal - İntibah / Cezmi

2- Safveti Ziya - Salon Köşelerinde

3- Ahmet Mithat Efendi - Esrar-ı Cinayet

4- Cemil Süleyman - Siyah Gözler

5- Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah

İlk Türk Roman Nedir?

İlk Türk romanı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'tır. Taaşşuk kelimesi Osmanlıca da aşık olma, sevdalanma anlamına gelir. Kitap günümüz Türkçesine Talat ve Fitnat'ın aşkı olarak çevrilmiştir.

İlk kez 1872 yılında tefrika olarak yayımlanan romanın ilk baskısı ise 1875 yılında yapılmıştır. Romanda ilk gençlik zamanlarından beri birbirlerine aşık olan Talat Bey ve Fitnat Hanım'ın kavuşma çabaları anlatılır.

Romanın konusu ise şu şekilde özetlenebilir:

Fitnat Hanım'ın babası oldukça baskıcıdır. Kızının annesiyle bile dışarı çıkmasına izin vermez. Talat Bey ise ona çocukluğundan beri aşıktır. Sevdiği kadına kavuşmak için yapmayacağı şey yoktur. Fitnat Hanım'a daha yakın olabilmek için kadın kılığına girer. Sevgilisinin mahallesindeki bir kadından nakış dersi almaya başlar. Talat Bey kadın kılığında Fitnat Hanım'ın evine girmeyi başarır ve olaylar gelişir.

İlk Türk Roman Yazarı Nedir?

İlk Türk roman yazarı Tanzimat Edebiyatı temsilcilerinden biri olan Şemsettin Sami'dir. Seydi Yahya ve Kamusu'l Alam, Şemsettin Sami'nin diğer önemli eserleri arasında yer alıyor.