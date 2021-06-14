İlk tarihi roman nedir? İlk tarihi roman denemesini yazarı kimdir? Türk edebiyatında ilk tarihi roman

Türk edebiyatında tarihi roman yazımı ve ilk tarihi roman denemeleri 1871 yılına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde yazılan tarihi romanlar deneme olarak kalmış 1880 tarihinde ilk tarihi roman yayınlanmıştır.

İlk Tarihi Roman Nedir?

Türk edebiyatında ilk tarihi roman batılı anlamda Türkçe kaleme alınan Namık Kemalin yazmış olduğu Cezmi romanı kabul edilmektedir. Tanzimat edebiyatı yazarlarından olan Namık Kemalin eseri 1880 de basılmıştır.

İlk Tarihi Roman Denemesinin Yazarı Kimdir?

Türk edebiyat tarihinde ilk tarihi roman denemesi 1871 tarihinde yayınlanan Ahmet Mithat Efendinin eseri olan Yeniçeriler adlı roman olmaktadır. İlk tarihi roman özelliklerinde olan Yeniçeriler eseri deneme olarak kabul edilmektedir. Ahmet Mithat Efendi döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri Yeniçeriler eseri ile ortaya koymasına karşın batılı özellikte bulunmamasından dolayı Yeniçeriler eseri geçiş dönemi eseri kabul edilmektedir.

Türk Edebiyatında İlk Tarihi Roman

Türk edebiyatında ilk tarihi roman olarak Namık Kemalin eseri olan Cezmi kabul edilmektedir. Batılı özelliklerde yazıldığında ve Tanzimat edebiyatı olan Namık Kemalin batı edebiyatının yansımaları ile Türk tarihini roman üzerinden ortaya koymaktadır. Namık Kemalden önce tarihi roman denemeleri yapılmasına rağmen batılı anlamda ilk eser Cezmi olmaktadır.

Cezmi eserinde ikinci selim döneminde İranlılar ile yapılan savaşta yer alan Cezmi adında bir askerin vatanseverliğini ve yaşadıklarını konu edinen eserde tarihi özelliklerin ortaya koyulmasının yanında aşk ve tutku da yer almaktadır. Cezmi romanı döneminin özelliklerini en usta şekilde anlatan tarihi yansıtan bir eser olduğundan dolayı ilk tarihi roman sayılmaktadır.