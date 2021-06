İlk siyasetname örneği nedir? Türk tarihinin ilk siyasetnamesi hangisidir ?

Türk edebiyatı tarihinde kaleme alınan diğer önemli siyasetnameler ve yazarları şu şekilde sıralanabilir: 1- Farabi - İdeal Devlet 2- Nizamülmülk - Siyasetname

3- Lütfi Paşa - Asafname 4- İbn Teymiyye - Siyasetü's Şeriyye

İlk Siyasetname Örneği Nedir?

İlk siyasetname örneği Yusuf Has Hacip tarafından 11. yüzyılda kaleme alınan Kutadgu Bilig'dir. Türkçeye Mutlu Olma Bilgisi olarak tercüme edilen eser yaklaşık 7000 bin beyit ve 200 kıtadan oluşur.

Kitabın ilk kısımlarında bir hükümdarda bulunması gereken vasıflar sıralanır. Yusuf Has Hacip'e göre bir hükümdar her şeyden önce adil, otoriter ve hoşgörülü olmalıdır. Halkına her zaman eşit davranması gereken padişah, ödül verirken de cezalandırırken de aşırılıktan kaçınmalıdır.

Türk Tarihinin İlk Siyasetnamesi Hangisidir?

Türk tarihinin ilk siyasetnamesi olarak kabul edilen Kutadgu Bilig, çok kapsamlı bir eserdir. Kitapta sadece hükümdarda değil, bir Müslümanda bulunması gereken özellikler de manzum bir şekilde aktarılır. Didaktik bir üslupla kaleme alınmış eserde kanaatkarlık, yardımseverlik, paylaşmak gibi erdemler övülmüş, açgözlülük, yalan, dünyaya aşırı düşkünlük gibi özellikler ise eleştirilmiştir.

Kara Hanlı Devletinin hükümdarı Kara Buğra Han'a sunulan ese, aynı zamanda Türk edebiyatının ilk mesnevisi kabul edilir. Kutadgu Bilig, daha sonraki yıllarda Farsça ve Arapça kaleme alınan birçok siyasetnameye esin kaynağı olmuştur. Sade ve akıcı bir dille yazılmış olan kitap, günümüzde de en çok okunan eserler arasında yer alıyor.