İlk Müslüman Türk devleti hangisidir ve hangi savaştan sonra kuruldu?

Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri Karluklar ile olmuştur. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk beylik olarak bilinmektedir. Karahanlılar ise Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Karahanlılar Türk tarihinde İslamiyet'i din olarak kabul etmelerinin yanında İslamiyet'i yayarak diğer Türk Devletlerinin de Müslümanlaşmasında rol almışlardır.

İlk Müslüman Türk Devleti Hangisidir? Hangi Savaştan Sonra Kuruldu?

İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar olmaktadır. Talas savaşından sonra yığınlar halinde Müslüman olan Karluk, Yağma ve Çiğil Beylikleri Karahanlı Devletinin de İslamiyet'i tercih etmelerine zemin hazırlamıştır. Türklerin İslamiyet'i seçmelerine Göktanrı inancı ve Kut inancı etkili olmuştur. İslamiyet'teki cihad etmek ise Türklerin savaşçı olmalarının özelliklerini kullanmalarını sağlamıştır.

Karahanlı Devleti hükümdarı Satuk Buğra Han tarafından 932 yılında İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti olarak tarihte yerini almışlardır.

İlk Müslüman Türk devletleri Avrupa’da İtil Bulgarları olarak bilinmektedir. Karahanlı Devleti Uygur Devletinin Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla Karluk, Çiğil ve Yağma gibi Türk boylarının birleşmesinden oluşmuştur.

Karahanlılar Devletinin kurucusu Bilge Kül Kadir Han olmaktadır. Kuruluşu 893 yılında olmaktadır. Karahanlılar Devletinin başkenti Kaşgar olmuştur.

Karluklar İslamiyet'i Talas savaşında Müslümanlardan etkilendikleri için kabul etmiş ilk Türk beyliği olarak bilinmektedir. Karahanlılar ise dönemin en gelişmiş devletleri arasında olan ve İslamiyet'i kabul eden ilk Müslüman Türk devleti ünvanını almıştır.

Karahanlı Devleti Batı Karahanlı ve Doğu Karahanlı Devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Karahanlılara Harzemşahlar son vermiş Doğu Karahanlılara ise Karahitaylar son vermiştir. Karahanlılar Devletinden sonra İslamiyet daha geniş alanlara yayılmıştır.