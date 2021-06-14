İlk medrese hangisidir? İlk medrese kim tarafından nerede kuruldu? İlk medrese ne zaman kuruldu?

İlk medrese Anadolu'da kurulmuştur. Bu medrese Müslüman ülkelerde yükseköğrenim kurumu olarak bilinmektedir. Medreselerde okuyan kişilere ise öğrenci anlamına gelen "talebe" denilmektedir.

İlk Medrese Hangisidir?

Tarihteki ilk medrese Anadolu'da açılmış olan Yağbasan Medresesi'dir. Yağbasan medresesi Selçuklu döneminde inşa edilmiştir. Bu medrese kısmen de olsa günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Yağbasan medresesinin 1000 yıllık bir tarihi bulunmaktadır. Yağbasan medresesi kare tabanlı olarak inşa edilmiştir. Yağbasan medresesi kesme moloz taşlar ile 10 yılda inşa edilmiştir. Baştan aşağı moloz taşlardan oluşturulan bu medrese şehrin turizmi açısından da önemli bir medresedir.

İlk Medrese Kim Tarafından Nerede Kuruldu?

İlk medrese Tokat'ın Niksar ilçesinde kurulmuştur. Danışmentliler tarafından yaptırılmış olan Yağbasan Medresesi Anadolu'nun en eski medresesidir. Yağbasan medresesi Selçuklu döneminde Nizameddin Yağıbasan tarafından inşa ettirilmiştir. Yağbasan medresesi iki tane inşa edilmiştir. Bir tanesi Tokat'ın Niksar ilçesinde diğeri ise Tokat'ın merkezinde inşa edilmiştir. Yağbasan medresesi kubbeli medreselerden bir tanesi olarak tarihte bilinen medreselerdendir.

İlk Medrese Ne Zaman Kuruldu?

Tarihte ki ilk medrese olan Yağbasan medresesi Tokat'ın Niksar ilçesinde 1148 ve 1158 yılları arasında inşa edildi. Yağbasan medresesi 10 yılda inşa edilmiş ve tarihte pek çok talebe yetiştirmiştir. Sizler de bu medreseyi mutlaka ziyaret edin.