İlk kütüphane nerededir? İlk kütüphane ne zaman kuruldu ? İlk kütüphane hakkındaki bilgiler

Kütüphanelerin geçmişi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Net bir tarih bilinmese de kuruluş tarihi hakkında tahminlerde bulunulmaktadır. Kütüphaneleri sıklıkla ziyaret eden insanların en çok merak ettiği konulardan birisi ise ilk kütüphanenin neresi olduğu ve nerede kurulduğudur.

İlk Kütüphane Nerededir?

Bilinen ilk kütüphane, Nivie'de kurulmuştur. Bu dönemde Nivie, ticari açıdan oldukça uğrak bir yerdir. Bu bölgede yaşayan insanlar bu insan ziyaretlerini değerlendirmiş, her öğrendikleri bilgileri not etmişlerdir.

İlk Kütüphane Ne Zaman Kuruldu?

Asur Bani Pal kitaplığı, bilinen ilk kütüphanedir. Yani ilk kütüphane Asurlular tarafından kurulmuştur. Nivie'de kurulan bu kitaplığın, İ.Ö. 626 tarihlerinde kurulduğu tahmin edilmektedir. Sonrasında Ozymandiasa Teb bölgesinde dini yazılar için farklı bir kitaplık daha oluşturulmuştur. Bu kitaplıkta 20 binden fazla papirus tomarı olduğu düşünülmektedir. Eski Yunan'da ise bilinen ilk kitaplık İ.Ö. 540'lı yıllarda Pisistratus'un Atina bölgesinde kurmuş olduğu kitaplıktır. Sonraki zamanlarda tapınaklara bitişik olarak çok sayıda kitaplıklar oluşturulmuştur. Bunlardan en önemli olanları ise, Anadolu'daki Bergama ve Efes, İskenderiye'deki Musaion kitaplıklarıdır. İlk Hristiyan kitaplıklar ise Urfa, İstanbul ve Kayseri'de kurulmuştur.

İlk Kütüphane Hakkında Bilgiler

Tam tarihi belli olmayan ve tarihte bilinen ilk kütüphane Asurlular tarafından yapılmıştır. Net tarihi belli olmadığından dolayı kurucuları sayılan Asurluların hangi dönemde ve ne zaman yaşadıkları kesin olarak bilinmemektedir. Kuzey Irak'a ait olan Aşur şehri dolaylarında yaşamış olan Asurlular, Dicle Nehri kıyılarında kendilerine yerleşim alanları kurmuşlardır. En gelişmiş ve ilk şehir olarak bilinen bu bölge batı ve doğu ticareti için oldukça uğrak bir noktaydı. ​​