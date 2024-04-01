İlk kez bir Türk takımı arama kurtarma aracıyla NATO jürisinin karşısına çıkacak

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İTÜ Rake takımı, 2019 yılından beri arama kurtarma çalışmaları için araç üretiyor. Bu zamana kadar Hope, Bumbble Bee ve DEV adındaki üç farklı arama kurtarma aracıyla yarışmalara katılan ve önemli dereceler elde eden takım, şimdi de 24-28 Haziran’da Almanya’nın Trier şehrinde düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyor. The European Land Robot Trial Yarışması için Türk mitolojisinde ‘kurtaran ana’ anlamına gelen ‘Umay’ isimli aracı tasarlayan takım, 33 kişiden oluşuyor. Üniversitenin inşaat, geomatik, kimya, elektrik elektronik gibi farklı bölümlerindeki öğrencilerin görev aldığı İTÜ Rake takımı, ürettikleri araçlarla bir ‘arama kurtarma filosu’ kurmayı hedefliyor. 2006 yılından beri düzenlenen yarışmada ise ilk kez ülkemizi temsil edecek olan takımın kaptanı Tunacan Taplı, yarışmaya şirketlerin ve üniversitelerin katıldığını dile getirerek şunları söyledi:

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“Bu yıl yarışmaya bizimle birlikte Almanya, Finlandiya, Kanada, Polonya ve İtalya’dan ekipler kabul edildi. Yarışmada arama kurtarmayla birlikte bomba imha, harita modelleme ve otonom araç olmak üzere toplam 4 kategori var. Biz arama kurtarma kategorisinde yarışacağız. Almanya ve Avusturya ordusu ile NATO üyelerinin yarışma jürisinde olması, yarışmayı daha özel kılıyor. Yarışma açık alanda ve bir mahallede olacak. Bu alanın sınırlarını bilmiyoruz. İçinde arabaların, çöp kutularının olduğu sıradan bir mahalle arasında rehine kalan bir bedeni arayacağız. Alanın bilmediğimiz bir noktasında da 1.70 santimetre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında bir insan modeli olacak. Yarışmada da bizden o insan bedenini alıp güvenli alana götürmemiz isteniyor. Bu sebeple Umay’ı tasarladık.

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Yarışmanın bundan önce düzenlendiği yıllarda katılan ekiplerin bu görev için daha küçük bir araç tasarladıklarını gördük. Bulmamızı istedikleri insan bedeninin üstünde bir kanca olacağı için görev araçlarındaki robot kollarla bu insan modelini sürükleyerek kurtarmışlar. Ancak biz daha gerçekçi bir tasarım yaptık. Aracımızda bulunan sedye benzeri bir yapı bedeni bulduğunda aşağı kayacak ve insanı üstünde bulunan robot koluyla sedyeye çekecek. Ardından sedye, aracın üstüne çıkacak ve beden bu sayede yerde sürüklenmeden güvenli bölgeye taşınacak. Çünkü gerçekte böyle bir durum olduğunda yaralı ya da zarar görmüş bir insanın yerde sürüklenmesinin pek doğru olmayacağını düşündük.

45 DAKİKA BOYUNCA AKTİF ÇALIŞIYOR

Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için arama kurtarma deyince akla ilk deprem geliyor. Ancak sadece deprem değil bomba imhada ya da rehine kurtarmada da görev alan araçlarımız var. Hatta şu an yarışma için üretim aşamasında olduğumuz Umay, Ukrayna’da şu anda kullanılıyor. Umay dışındaki araçlarımız arama kurtarma ekiplerine bilgi vermek üzere görev alıyor. Ancak Umay, bir insanı kurtaracak şekilde tasarlanıyor. Ukrayna-Rusya savaşında bu tarz araçlar kullanıldı. Ancak oradaki araçlarda bulunan sedye, aracın üstüne tekrar yerleşmediği için insanlar aslında yine yerde sürüklendi. Bu nedenle aracımızı konforlu olacak şekilde üretiyoruz. Umay’la kurtardığımız beden yerden yaklaşık 80 santimetre yukarda olacak. Bu tasarımla yarışma tarihinde de önemli bir fark yaratacağız. Ayrıca tamamen endüstriyel ve gerçekte de kullanılabilir bir araç yapmamızdan kaynaklı yarışmaya kabul edildiğimizi düşünüyorum. Çok gururluyuz. Yarışmadaki hedefimiz dereceye girebilmek.”Umay, otonom bir araç. Üstünde 3 kamerası ve 10 farklı sensörü bulunuyor. Görüntü işleme teknolojisiyle de belirlenen alanda giderken bedeni tespit edebilecek. Umay’ın 45 dakika boyunca aktif çalışabilen bir batarya sistemi olduğunu belirten Taplı, “Yarışmada bize 30 dakika verileceği için bu sürenin yeterli olacağını düşünüyoruz. Umay, hızlı tempoda yürüyen biri kadar hızlı olacak. 30 derece eğime kadar hızını kaybetmeden ilerleyebiliyor. Yani rahatlıkla kaldırım çıkabiliyor. Aracın uzunluğunun yaklaşık 1 buçuk metre, genişliğinin 90 santimetre ve ağırlığının 120 kilogram olması planlanıyor” dedi.