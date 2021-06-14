İlk kadın pilot kimdir? İlk Türk kadın pilotun hayatı?

Dünya tarihindeki ilk savaş uçağı pilotu ise Sabiha Gökçen'dir. 22 Mart 1913 tarihinde Bursa'da doğan Sabiha Gökçen, başta Dersim Harekatı olmak üzere otuzdan fazla askeri operasyona katıldı. 1939 yılında havacılık kariyerini noktalayan ünlü pilot, daha sonraki yıllarda öğretmenlik yaptı.

İlk Kadın Pilot Kimdir?

Türkiye'deki ilk kadın pilotun adı Bedriye Tahir Gökmen'dir. İlk kadın pilot olarak tarihe geçen Bedriya Tahir Gökmen, Soyadı kanunu çıkmadan önce Gökmen Bacı ismiyle biliniyordu. 1934 yılından sonra Türkiye'nin ilk paraşütçüsü olan Abdurrahman Türkkuşu'nun kendisine verdiği Gökmen soyadını kullanmaya başladı.

İlk Türk Kadın Pilotun Hayatı

Bedriye Tahir Gökmen'in tam olarak nerede ve hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Devlet dairesinde katiplik yapan Bedriye Tahir Gökmen, 1932 yılında İstanbul'daki Sivil Havacılık Okuluna kayıt oldu. Toplam 13 kişiden oluşan sınıfın tek kadın öğrencisi olan Bedri Gökmen, hem memurluk mesleğinde hem de havacılık okulunda çalışkan kişiliğiyle öne çıktı.

Kadıköy'de birçok kez geçekleştirilen uçuş talimlerini başarıyla tamamlayan pilot 1933 yılında pilot brövesini aldı. Ancak bröve onayı için okula gelen heyet sınavı gerçekleştiremedi. Bunun nedeni okuldaki tek uçağın o esnada bozuk olmasıydı. Heyet, tekrar sınav yapmak üzere okula gelmeyi reddettiği için Bedriye Tahir Gökmen'in brövesi hiçbir zaman onaylanmadı.

Daha çok Gökmen Bacı adıyla bilinen Bedriye Tahir Gökmen, Türkiye'nin ilk kadın pilotu olarak tarihe geçti.