İlk kadın belediye başkanı kimdir? Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı

İlk kadın belediye başkanı 1950 yılında yapılan seçimler ile birlikte seçilmiştir. İlk kadın Belediye başkanı tam olarak iki yıl boyunca bu görevi yürütmüştür.

İlk Kadın Belediye Başkanı Kimdir?

Türk tarihinde ki ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım'dır. Sadiye Hanım Türk bir siyasetçidir. 1897 yılında Osmanlı imparatorluğu döneminde doğmuş ve 1951 yılında vefat etmiştir. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olma özelliğini taşıyan Sadiye Hanım 1950 yılında ki seçimlere katılarak oyların çoğunu alarak kadın belediye başkanı seçilmiştir.

Belediye başkanlığından önce de Artvin'de Yusufeli ilçesinde ilçe başkanlığını yürütmüştür. Bu görevi tam olarak iki yıl boyunca sürdürdü.

Türkiye'nin İlk Kadın Belediye Başkanı

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olan Sadiye Hanım, İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da eğitim hayatına başlamıştır. Sadiye Hanım'ın babası da Çıldır kaymakamlığını yürütmüştür. Babasının adı Arslan Bey'dir. Sadiye Hanım yetişkin bir kişi olduktan sonra Ardahanlı olan Binbaşı Atabey ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten ise bir oğlu olmuştur.

1930 yılında belediye yasası çıkarılmış ve kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınca Sadiye hanım bu hakkı kullanarak seçimlere dahil olmuştur. Aynı yıl yapılan belediye başkanı seçimlerinde Yusufeli ilçesinden aday olarak burada belediye başkanı olmuştur. Oyların büyük bir bölümünü alarak belediye başkanı seçilen Sadiye Hanım daha sonra Mersin'de 1950 yılında belediye başkanı olmuştur.