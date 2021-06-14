İlk Cumhurbaşkanı kimdir? 1923'den günümüze tüm Cumhurbaşkanları

Ülkemizde bu zamana kadar 12 cumhurbaşkanı görev almıştır. Bunun dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım 1938 tarihinde, Mustafa Abdulhalik Renda, yalnızca bir günlüğüne vekaleten cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

İlk Cumhurbaşkanı Kimdir?

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Saltanat ve hilafetin kaldırılmasının ardından 1923 yılında cumhuriyet ilan edildi. 1920 - 1923 yılları arasında TBMM Başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanıdır.

Mustafa Kemal Atatürk 15 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı yapmış ve bu dönem boyunca başta kadınlara seçme ve seçilme hakkı olmak üzere birçok reform geçekleştirmiştir.

1923'ten Günümüze Tüm Cumhurbaşkanları

1- Mustafa Kemal Atatürk

2- İsmet İnönü:

İsmet İnönü 24 Eylül 1884 tarihinde doğdu. Atatürk'ün vefatının ardından 11 Kasım 1938 tarihinde, oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyetinin ikinci cumhurbaşkanı seçildi.

3- Celal Bayar:

1950 - 1960 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

4- Cemal Gürsel:

Cemal Gürsel, Türkiye Cumhuriyetinin 4. cumhurbaşkanıdır.

5- Cevdet Sunay:

6- Fahri Korutürk:

7- Kenan Evren:

Kenan Evren 1980 yılında halk oylamasıyla cumhurbaşkanı seçildi.

8- Turgut Özal:

9- Süleyman Demirel:

Toplam 7 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Süleyman Demirel, bu görevde en uzun süre kalmış olan isimlerden biridir.

10- Ahmet Necdet Sezer:

11- Abdullah Gül:

12- Recep Tayyip Erdoğan:

Türkiye Cumhuriyetinin 12. ve son cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014 tarihinden bu yana görevini sürdürmektedir.