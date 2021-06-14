İlk cep telefonu ne zaman çıktı? İlk cep telefonunu kim buldu ve hangi şirket üretti? İlk cep telefonu modelleri

İlk cep telefonları çıktığı andan itibaren büyük rağbet gördüler. Günümüze kadar en çok kullanılan teknolojik aletlerden olan cep telefonlarının şaşırtan birçok özelliği de yer almaktadır.

İlk Cep Telefonu Ne Zaman Çıktı?

Tarihteki ilk cep telefonları 1990 yıllarının sonlarında 2000'li yılların başında ortaya çıkmışlardır.

İlk Cep Telefonunu Kim Buldu ve Hangi Şirket Üretti?

Tarihteki ilk cep telefonu üretimi şu kişiler tarafından bulunmuştur. İşte o kişiler;

- Martin Cooper

- Eric Tigerstedt

- W. Rae Young

- Donald Cox

İlk cep telefonu tarihte Amerikan şirketi olan Motorola üretmiştir.

İlk Cep Telefonu Modelleri

1) Motorola DynaTAC 8000X

Tarihte ilk üretilen cep telefonu modelidir. Motorola şirketi tarafından üretilmiştir. Taşınabilir telefonlardan olan bu telefonun ilk prototipi 1983 yılında gerçekleşmiştir. Tam olarak 25 santimetre kalınlığında ve 800 grama yakın ağırlığı vardır.

2) Motorola MicroTAC 9800X

Motorola tarafından üretilmiş bir cep telefonudur. İlk kez ağızlık tuş eklenmiştir. Standart ölçümlerin dışında üretilmiş olan bir cep telefonudur.

3) Nokia 1011

Nokia şirketi tarafından üretilmiştir. Nokia şirketinin ilk seri telefonudur. İlk olarak 1992 yılında ortaya çıkmıştır. Tam olarak hafızası 99 kişi ile sınırlıydı. Nokia 1011 ağırlığı ise 495 gramdır. Daha sonra üretime devam etmiştir.