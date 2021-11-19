ilk çağ uygarlıkları hangileridir? ilk çağ medeniyetlerinin isimleri ve özellikleri nelerdir

Haberin Devamı

Antik Çağ olarak da nitelendirilen İlk Çağ'da yetişen filozoflar ve en önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Platon - Devlet

2- Aristoteles - Poetika

3- Demokritos - Atomcu Felsefe Fragmanları

4- Heraklitos - Fragmanlar

5- Epikuros - Madde, Haz ve İnsan

İlk Çağ Uygarlıkları Hangileridir?

İlk çağda Mezopotamya ve Anadolu'da birçok uygarlık kurulmuş ve bu uygarlıkların birçoğu ise mutlak monarşi ile yönetilmiştir. İlk Çağ'da kurulan uygarlıkların isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sümerler

2- Pers İmparatorluğu

3- Asurlular

4- Babiller

5- Med Uygarlığı

6- Hititler

7- Akadlılar

8- Lidyalılar

İlk Çağ Medeniyetlerinin İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?

1- Sümerler:

Yazıyı icat ederek İlk Çağ'ın başlamasında doğrudan etkili olan Sümerler, M.Ö. 3700 yılında kuruldu. Kendisinden sonra kurulan birçok devlete öncülük eden Sümerlerin en büyük ve gelişmiş kentleri Ur, Nippur, Sippar ve Eridu'dur. Günümüze kadar ulaşan Gılgamış Destanı, Sümerlerin en önemli destanlarının başında gelir.

Modern matematiğin temelleri de Sümerler döneminde atılmıştır. Sabanı icat eden Sümerler, tarımın gelişmesinde de önemli rol oynamıştır.

Haberin Devamı

2- Pers İmparatorluğu:

Safeviler, Afşar ve Zend başta olmak üzere birçok hanedanlıktan oluşan Pers İmparatorluğu, M.Ö. 320 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 4.500.000 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan Pers İmparatorluğu, İlk Çağ'da kurulan en büyük uygarlıklardan biridir. Para birimi Tümen olan imparatorluğa, sırasıyla Meşhed, Şiraz ve Tahran şehirleri başkentlik yapmıştır.

3- Asurlular:

Eski Asur İmparatorluğu M.Ö 2025 yılında kurulmuştur. Mızrak ve ok gibi savaş aletlerini ilk kullanan uygarlık Asurlular olmuştur. Bunun dışında ticaret ve tekstil, Asurlular döneminde fazlasıyla gelişmiştir.

4- Babiller:

İlk Çağ'ın en büyük ve gelişmiş uygarlıklarından biri olan Babiller, M.Ö. 1894 yılında kurulmuştur. Tarihte ziggurat adı verine tapınakları ilk kuran devlet Babillerdir. Diğer İlk Çağ uygarlıkları gibi çok tanrılı bir dine mensup olan Babiller'in en önemli destanı Enuma Eliş'tir.

Tarihteki ilk yazılı kanun olan Hammurabi kanunları Babiller döneminde yazılmış ve uygulanmıştır.

Haberin Devamı

5- Med Uygarlığı:

M. Ö. 678 yılında kurulan Med Uygarlığı, Pers İmparatorluğunun öncüsü kabul edilir. İlk hükümdarı Deioces olan Med Uygarlığının başkenti Ekbatana'dır. Artan iç isyanlar ile birlikte merkezi otoritede güç kaybına uğrayan Med Uygarlığı, Perslerin yönetimine girdikten kısa bir süre sonra yıkılmıştır.

6- Hititler:

Tarihte hiyeroglif yazısını ilk kullanan devlet Hititler'dir. M.Ö 1607 yılında kurulan Hititler, diğer İlk Çağ uygarlıkları gibi mutlak monarşi ile yönetilmiştir. İlk Çağ'da kral ve kraliçeden bağımsız ilk mahkemeler Hititler döneminde kurulmuştur. Bu mahkemelerin kurulması ile birlikte mutlak monarşi yerini meşrutiyete bırakmıştır.

Haberin Devamı

7- Akad İmparatorluğu:

M. Ö 2334 yılında kurulan Akad İmparatorluğunun başkenti Agede'dir. En geniş sınırlarına Sargon döneminde ulaşan Akad İmparatorluğu, Naram Sin Döneminde güç kaybetmeye başlamıştır. Bunun en büyük nedeni ülkede çıkan iç isyanlardır.

Yaklaşık 200 yıl hüküm süren Akad İmparatorluğu M. Ö 2154 yılında yıkıldı.

8- Lidyalılar

Parayı ve aynayı icat eden Lidyalılar, M. Ö. 687 yılında kurulmuştur.