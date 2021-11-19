İlk çağ nedir ve özellikleri nelerdir? İlk çağ ne zaman nasıl başladı ve ne zaman kapandı

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İlk çağın başlangıcı yazının bulunması çağın bitişi kavimler göçü veya batı roma imparatorluğunun yıkılışı olarak kabul edilmektedir.

İlk Çağ Nedir?

İlk çağ çağların başlangıcı kabul edilmektedir. Çağlara bakıldığı dört aşamadan oluşmaktadır. İlk çağ çağların başı olarak kabul edildiği için ilk çağa antik çağda denilmektedir. İlk çağ diğer adı ile antik çağ bir başka isimle de antikite olarak da bilinmektedir. İlk çağdan önce devirler bulunmaktaydı. İlk çağ insanların bir şeyler bulmaya başladığı zaman başlamıştır. Yazının bulunması ile insanlar bir şeyleri kayıt altına alabilmiş ve geliştirmeye başlamıştır.

İlk çağda bulunan yazı türü Sümer çivi yazısı olarak bilinmektedir. Sümer çivi yazısı ile insanlık başlangıcı arasında 1.5 milyon yıl olduğu düşünülmektedir. İlk çağ oldukça uzun zamanlar öncesine dayandığı için kısıtlı sayıda belge tutulmuştur. Kısıtlı sayıda ki belgelerin birçoğu günümüze gelene kadar kendini koruyamamış ve yok olmuştur. İlk çağ ile ilgili az kaynak olmasının dışında o dönemde okuma çok yayılmadığı için günümüzde yazıların çözülmesi de oldukça zor olmaktadır.

İlk Çağ Özellikleri Nelerdir?

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İlk çağın en büyük özelliği yazının icat edilmesidir. Tarihte yer alan çağlar incelendiğinde en uzun geçen çağ olarak gözükmektedir. Başlangıcının yazının icadı ve bitişinin kavimler göçüne uzanmasından dolayı en uzun çağdır. İlk çağda yer alan devletler krallıklarla yönetilmiştir. İlk çağ olduğundan dolayı tarım ve hayvancılık oldukça yaygındır. Yazının bulunması ile ilk çağda farklı alanlarda gelişmeler olmuştur. Sanat ve edebiyat alanlarında gelişmeler yaşanmıştır. Yazı, alfabe ve takvim bu çağda bulunmuştur. İlk çağda insanlar çok tanrılı dinlere inanmışlar. Hristiyanlık, musevilik gibi devletler bu dönemde oluşsa da dinler yayılamamış. Krallıkla yönetildiği için ilk çağda sınıf ayrımı ve kölelik fazlasıyla yaşanmıştır.

İlk Çağ Ne Zaman Başladı?

İlk çağ milattan önce başladığı bilinmektedir. İlk çağ milattan önce başladığı bilinse de bölgelere göre başladığı düşünüldüğü yıllar değişmektedir. Türkiye de ilkokulda çağlar öğretilirken ilk çağın milattan önce 4000 ile 3500 yılları arasında başladığı söylenmektedir. İlk çağ başlangıcı olarak tam bir zaman verilemediği için 500 yıllık bir zaman dilimi bırakılmıştır. İlk çağın başladığı tarih bilinmiyor olsa da ilk çağın başlamasına neden olan olay yazının bulunmasıdır. Yazının bulunması ile ilk çağ başlamıştır. İlk çağ olduğu için sınırlı sayıda kayıt bulunmaktadır ve sınırlı sayıda ki kayıtların çok azı günümüze kadar geldiği için ilk çağın başlangıcı yazının bulunuşu olarak kabul edilir.

İlk Çağ Ne Zaman Kapandı?

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İlk çağ kapanışı olarak farklı şeyler söylenmektedir. Türkiye de öğretilen bilgilere göre ilk çağ kapanışı olarak kavimler göçü verilmektedir. İlk çağ olduğu için kapanış tarihi tam olarak bilinmemektedir. İlk çağın kapanışı için kavimler göçü gösterilmektedir. Kavimler göçü milattan sonra 375 yılında gerçekleştiği için İlk çağ kapanışı milattan sonra 375 olarak bilinmektedir. İlk çağın bitişi için bazı insanlar ve bazı bölgeler batı roma imparatorluğunun yıkılışı olarak kabul etmektedir. Batı roma yıkılış sürecini bitirdiğinde ilk çağında bitişi olarak görülmektedir. Batı Roma imparatorluğun yayılması milattan sonra 476 yılı kabul edilmektedir. Türkiye de ilk çağ milattan sonra 375 yılında Avrupa’ya göre milattan sonra 476 yılında bittiği bilinmektedir.