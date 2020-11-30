İletişim Sanatları Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İletişim sanatları bölümü hızlı gelişmekte olan bir bölüm olup medyanın içinde verilen bilgilerin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayan insan ihtiyacından oluşmaktadır.

İletişim Sanatları Bölümü Nedir?

Tüm dünyada ve ülkemizde iletişimin çok hızlı ve de çok sayıda gerçekleşmekte olması verimli ve ya verimsiz olan iletişim terimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İletişim sanatları bölümü, genel olarak medya içerisinde verilecek olan bilgilerin verimli bir şekilde olmasını sağlayacak en nitelikli insan ihtiyacından da bu bölüm ortaya çıkmıştır.

İletişim Sanatları Bölümü Amacı Nedir?

İletişim sanatları bölümünün temel olarak amacı, genel medyalardaki cihazlarının (radyo ve ya televizyon gibi) bazı medya kuruluşlarında başarılı olacak bir şekilde görev kullanacak ve de verilen görevleri yerine getirecektir. Sektöre katkı ve fayda sağlayacak nitelikli çalışma elemanlarını sektöre yetiştirerek kazandırmaktır.

İletişim Sanatları bölümünü tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerin reklamcılık ve sağlıklı iletişim kavramlarına ilgili ve meraklı olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

İletişim Sanatları Bölümü Eğitimi Nasıldır?

İletişim sanatları bölümünde, aday öğrencilere 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin iletişim sanatları bölümünden mezun olabilmeleri amacı ile 240 AKTS olan haklarını doldurmaları ve de üniversitelerinin mezuniyet için gerekli olan koşullarını iyi bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir.

İletişim Sanatları Bölümleri Dersleri Nelerdir?

Günümüzde iletişim sanatları bölümündeki öğrenciler toplamda 8 dönemlik eğitim yaşamları boyunca iletişim ve de reklamcılık ile ilgili olan detaylı derslerle karşı karşıya geleceklerdir. Ayrıca iletişim sanatları bölümünü üniversite tercih listesinde bulunduracak olan aday öğrenciler için aşağıdaki dersler önemlidir. Bunlar;

İletişim Bilimi,

Medya,

Kurum Kültürü,

Tasarım Atölyesi,

Reklamcılığa Giriş,

Pazarlamanın Temel İlkeleri,

Fotoğraf Bilgisi,

İletişim,

Davranış Bilimleri,

Medya Planlaması,

İletişimde İkna,

Tüketici Davranışları da başta olmak üzere pek çok dersten toplamda 4 yıl süresince sorumlu olacaklardır. Bu iletişim sanatları bölümünün derslerini aday öğrenciler başarılı bir şekilde bitirdikleri zaman İletişim Sanatları Lisans Bölümü Diplomasını elde etme hakkı kazanacaktır. Bu bölüm diplomasını hak ederek alan öğrencilere ise Reklamcı ve ya Halkla İlişkiler Uzmanı unvanı verilmektedir.

İletişim Sanatları Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

İletişim sanatları bölümü günümüzde çok talep görmekte fakat az sayıda üniversitede yer almaktadır. Bu bölümün yer aldığı üniversiteler şu şekilde aşağıdaki gibidir. Bunlar ;

İstanbul kültür üniversitesi ve Yalova üniversitesi olmaktadır. Bu iki üniversite de oldukça değerli eğitimler veren oldukça kaliteli öğretim üyelerine sahip olan iki üniversitedir.

İletişim Sanatları Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İletişim Sanatları bölümü mezunlarının mesleği çok eğlencelidir. Bu iletişim sanatları bölümünden mezun olan kişilerin görevleri reklamcılık üzerine olan çağdaş teknolojileri, bilinen en iyi şekilde kullanıp kurumu ve ya tüketiciyi tanımaktır. Buna el olarak analiz ettiği kitleye göre bazı reklam ürünlerinin, projelerinin üretilmesi ve de geliştirilmesi ile birlikte kurum ve de tüketici arasında bir takım bağlar oluşturmaktır. Bu iletişim sanatları bölümünden mezun olan kişiler medya sektöründe de en iyi şekilde çalışma imkanı bulabilirler.

İletişim Sanatları Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

İletişim sanatları bölümünden mezun olan kişiler kamu ve ya özel sektör içinde reklamcılık ve ya halka ilişkiler uzmanı olarak da görev alabilirler. Ayrıca iletişim sanatları bölümü mezunları çoğunlukla medya kuruluşlarında ve de reklam ajanslarında çalışmayı da tercih etmektedirler. İletişim sanatları bölümü medya sektörü için oldukça önemli bir sektördür.

İletişim sanatları bölümünden mezun olan kişilerin iş olanakları arasında akademik olan platformlar da bulunmaktadır. Buna göre ALES’te yeterli olan puanları alan mezun kişiler, kamu ya da özel üniversitelere başvurular yapabilirler. Aynı zamanda KPSS’ ye giriş yaparak kamu sektöründe çalışabilirler. Ayrıca bu kurumlar için özel giriş sınavları var olup bu sınavlara girebilirler. Buna ek olarak üniversiteler için giriş sınavlarında en başarılı olan iletişim sanatları bölümünden mezun olan kişiler için akademisyenlik da hayatı tam olarak başlamış olur.