İle edat mı bağlaç mı? hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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İle kelimesi hem edattır hem de bağlaçtır.

İle Edat mıdır, Bağlaç mıdır?

İle kelimesi hem edat hem de bağlaç olarak kullanılmaktadır. İle kelimesinin edat mı bağlaç mı olduğuna karar verebilmek için cümlede ki anlamına bakılması gerekmektedir. İle kelimesi hem edat görevinde hem de bağlaç görevinde kullanılmaktadır.

İle Kelimesinin Bağlaç Olduğu Nasıl Anlaşılır?

İle kelimesi hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabildiği için bunun nasıl ayrılacağı öğrenilmek istemektedir. İle kelimesinin cümle de bağlaç mı edat mı olduğu ve kelimesi getirilerek öğrenilmektedir. Cümlede ile kelimesi yerine ve getiriliyorsa bağlaç getirilemiyorsa edat olarak anlaşılmaktadır.