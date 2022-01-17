İle edat mı bağlaç mı? hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi İşte o sözler...İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi? İşte o sözler...#Fenerbahçe
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
HDP’ye kapatma davasında yeni gelişme Ek delil olarak gönderildiHDP’ye kapatma davasında yeni gelişme! Ek delil olarak gönderildi#HDP
Fiyatı dudak uçuklattı Microsoft oyun devini satın aldıFiyatı dudak uçuklattı! Microsoft oyun devini satın aldı#Microsoft
Dünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyorDünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyor#Villa Aurora
Büyük skandal ortaya çıktı... Koronavirüse yakalanan mahkumlara vermişlerBüyük skandal ortaya çıktı... Koronavirüse yakalanan mahkumlara vermişler!#ABD
77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı #Anders Behring Breivik
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...#Koronavirüs
Yoğun bakımda hasta yakını olmak... Dikkatle izledim ve çok şey öğrendimYoğun bakımda hasta yakını olmak... 'Dikkatle izledim ve çok şey öğrendim'#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

İle edat mı bağlaç mı? hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

#Araştırma#İle#İle Bağlaç Mı
İle edat mı bağlaç mı hangisi olduğunu nasıl anlarız (TDK)

Cümle içinde kullanılan kelimelerin hepsinin cümlede anlamı vardır. Cümlede yer alan edat ve bağlaçta bunlardan biridir. İle kelimesinin cümlede ne için kullanıldığı merak edilmektedir. İle kelimesi edat mıdır bağlaç mıdır? İle kelimesinin edat mı bağlaç mı olduğu nasıl anlaşılır? Sizler için ile kelimesinin edat mı bağlaç mı sorusunun cevabını derledik.

Haberin Devamı

İle kelimesi hem edattır hem de bağlaçtır.

 İle Edat mıdır, Bağlaç mıdır?

 İle kelimesi hem edat hem de bağlaç olarak kullanılmaktadır. İle kelimesinin edat mı bağlaç mı olduğuna karar verebilmek için cümlede ki anlamına bakılması gerekmektedir. İle kelimesi hem edat görevinde hem de bağlaç görevinde kullanılmaktadır.

 İle Kelimesinin Bağlaç Olduğu Nasıl Anlaşılır?

 İle kelimesi hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabildiği için bunun nasıl ayrılacağı öğrenilmek istemektedir. İle kelimesinin cümle de bağlaç mı edat mı olduğu ve kelimesi getirilerek öğrenilmektedir. Cümlede ile kelimesi yerine ve getiriliyorsa bağlaç getirilemiyorsa edat olarak anlaşılmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Araştırma#İle#İle Bağlaç Mı

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19