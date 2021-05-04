İkta Sistemi Nedir Ve Faydaları Nelerdir? Selçuklularda İkta Sistemi Özellikleri Ve Amaçları

İlk olarak ikta sistemini genel olarak anlatılması istenir ise Osmanlı ve Selçuklu gibi özel mülkiyetin olmadığı toplumlar için bir sistem olmaktadır. Ayrıca bu sistem ile pek çok fayda da bu devletler getirmektedir.

İkta Sistemi Nedir Ve Faydaları Nelerdir?

İkta sisteminin en önemli özelliği sık sık öğrenciler tarafında merak edilmesi ve oldukça farklı bir sistem olmasıdır. Bu sistem sayesinde Osmanlı ve Selçuklu devletleri çok ileriye gitmiştir. Temelde bu istemi ilk olarak ortaya atan devletin kim olduğu bilinmemektedir. Fakat hangi devletin en iyi yaptığı sorulur ise bu devlet Osmanlı Ve Selçuklu devleti olmaktadır. Temel de bu sistem savaşta oldukça başarılı olan askerlere dağıtılan tımarlar olmaktadır.

Bu askerler ve eski devlet adamlarına merkeze yakın yerlerde tarlalar verirlerdir. Bu bireyler hem halktan ve köylüden vergi toplar ve cebeli olarak binen atlı askerler yetiştirmektedir. Bu bir oran doğrultun da gelişmektedir. Bu askerle sık sık eğitim yapmakta ve halka yardım emeklerdedir. Osmanlı ve Selçuklu devleti bu sistem ile birlikte oldukça fazla karşı getiren işlemler oluşturmuştur.

İlk olarak her daim hazır bir ordu oluşmaktadır. Halk sürekli üzerinde devlet otoritesini tımar sahipleri ile elde etmektedir. Ayrıca köy ve kasabaların eşkıyalar karşı güvenliği de sağlanmaktadır. Devlet bu sayede doğrudan doğruya halka geri hiç vergi almadan yardım etmektedir. İkta sistemi ile devlet hazinesine bir kuruş dahi çıkartmadan atlı birlikler oluşturmuştur Fakat bu durum sonucuna devlet her ahengim bir şekilde hazineye para da aktaramamıştır.

Osmanlı devletinin son yıllarında doğru İkta yani Tımar sistemi bozular yerini Ağalık sistemine bırakmıştır. Devletten farklı olarak bu ağalar ordu için halktan oldukça fazla vergi toplamaktadır. Bu vergiler altında ezilen halk maalesef batıya gibi büyük şehirle göç etmektedir. Boşalan bu köylerde dağlarda geçip yol kesen eşkıyalar yerleşmektedir. Bu eşkıyalar da sık sık terör eylemleri yaparak halkı kin ve nefrete sürüklemektedir.

Bir süre sonra ise tamamen ikta sistemi bozulmaktadır. Selçuklunun bitmesi ile ikta sistemini yerine yen, bir sistem gelmemektedir. Osmanlı devleti ise ikinci Mahmut zamanında bu sisteme tamamen son vermiştir. Bu sayede yeni ve şuan bulanan vilayet nizamını imzalamıştır. Şuan dünya üzerinde hiç bar ülke ikta sistemini kullanmamaktadır. Bu nedenle geçerliliği bitmiş bir sistemdir.

Selçuklularda İkta Sistemi Özellikleri ve Amaçları Nedir?

İkta sisteminin dünya üzerinde ilk olarak hangi devletin yaptığı bilinmektedir. Fakat son beş yüz yıl önce Türk toprakları üzerinde oldukça iyi ev anlamlı işleyen bir sistem olarak bilinmektedir. Tarihte bu sistemi oldu kaç iyi ve yerinde kullanan en bilindik devlet Selçuklu devleti olmaktadır. Bu devlet bünyesinde bulunana pek çok halkın idaresini de bu sayede sağlamıştır.

Selçuklu devleti bu sistemi oturturken isyanların çıkmasını engellemeyi amaçlamıştır. Ayrıca bu sistem ile birlikte savaşlarda daha iyi, savaşan askerlerin ödüllendireceği de belirtilmiştir. Bu sistem ile birlikte köylere de hiçbir şekilde hazineden para çıkamadan güçlenmesini ve güvenli olmasını sağlar. Bu sistem bugüne kadar yapılan ve işleyen sistemler arasında en uzun sürenini Osmanlı devletinde yaşamıştır.