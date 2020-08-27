İklim türleri nelerdir? İklim çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Subtropikal ve ılıman iklim kuşakları arasında yer alan Türkiye'de aynı anda üç farklı iklim görülür. Ülkemiz Karadeniz, Akdeniz ve Ilıman iklimin görüldüğü ender ülkelerden biridir.

İklim Türleri Nelerdir?

1- Çöl İklimi:

Geneli çöllerden ve kurak topraklardan oluşan coğrafyalarda görülür. Asya ve Afrika dışında Kuzey Amerika'nın çeşitli ülkelerinde de çöl iklimi mevcuttur. Bu iklim türünde yağışlar çok az, sıcaklıklar çok yüksektir. Aynı zamanda ani ısı değişimleri çok fazla yaşanır. Gündüzleri sıcaklık 50 dereceyi aşabilir. Geceleri ise rüzgarlı ve soğuktur.

2- Muson İklimi:

Adını muson rüzgarlarından alan iklim tipidir. Etkili olduğu bölgelerdeki bitki örtüsü yağış yoğunluğuna bağlı olarak hem orman hem de savan olabilir.

3- Ekvatoral İklim:

Mevsim geçişlerinde sıcaklık farkının çok az yaşandığı iklim çeşididir. Sıcaklık genelde 2 ile 5 derece arasındadır. Malezya dışında Singapur ve Tayland'ın çeşitli bölgelerinde etkilidir.

4- Akdeniz İklimi:

Ülkemizde en sık görülen iklim türlerinin başında gelir. En fazla yağış kış mevsiminde yaşanır. Yaz aylarındaki sıcaklık ise ortalama 20 - 22 derecedir. Savan dışında Karaçam ve Sarıçam adı verilen ormanlar da Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüleri arasında yer alır.

5- Tropikal İklim:

Akdeniz ikliminden farklı olarak tropikal iklimde, en yoğun yağış yaz mevsiminde görülür. Kışların kurak olduğu bu iklim tipinde kar ve dolu yağışına neredeyse hiç rastlanmaz. Türkiye tropikal iklim kuşağı içerisinde yer alsa da ülkemizde etkileri görülmez. Bunun nedeni tropikal iklimin bir geçiş iklimi olmasıdır.

6- Karasal İklim:

Karasal iklimde yağışların mevsimlere göre dağılımı tropikal iklim ile benzerlik gösterir. En fazla yağışın yaz aylarında görüldüğü bu iklim tipinde sıcaklık 10 derecenin üstüne çıkmaz. İğne yapraklı ormanların haricinde az da olsa bozkır görülür.

7- Okyanusal İklim:

En fazla Yeni Zelanda ve Avustralya'da görülen okyanusal iklim, ılıman iklim türlerinden biridir. Yazlar serin, kışlar ise ılık geçer. Güney Amerika'da da Şili ve Paraguay gibi ülkelerde görülür.

8- Step İklimi:

''Yarı Kurak İklim'' adıyla da bilinir. Adını doğal bitki örtüsü olan steplerden alır.

9- Kutup İklimi:

Yılın belli başlı zamanlarında sıcaklık -45 dereceye kadar düşebilir. Bu iklimin etkili olduğu bölgelerde bitki örtüsü yoktur ve canlı çeşitliliği çok azdır.