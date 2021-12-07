İklim krizinde görev gençlerde

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Bahçeşehir Koleji tarafından İstanbul’da düzenlenen zirvede bir konuşma yapan Seth şunları söyledi: “Hepimizin karşılaştığı acil bir durum var. Dünyamızı muhafaza edebilmek için neler yapmamız gerektiğini biraz anlatmak isterim. Çeşitli temel problemlerle karşılaşıyoruz. Bunların başında insan kaynaklı problemler geliyor. Yoksulluk, açlık, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, düzgün istihdam problemleri, enerjiye erişimimiz olmaması ya da korunmaya dünyamızı korumaya erişimimizin olmaması ya da deniz sistemini, iklim sistemimizi koruyacak imkanlara erişememek gibi insani problemler bunların başlıcaları. İşte bunların çözümü sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde. Aslında bunlar ikiz problemler gibi. İklim dediğimiz zaman karbon sera gazı gibi oluşumlara odaklanıyoruz. İnsan eliyle oluşturulmuş sera gazlarının iklimdeki değişikliklerini tartışıyoruz. Gündemde bunun etkisini azaltmak gibi konular var. Karbon emisyonları, metan gazı, sera gazı gibi konulara odaklanılıyoruz ama suların asitlenmesi buz dağlarının erimesi gibi sorunlar da var. Sıradan insanların günlük hayatında çok büyük bir problem değil gibi görünse de bunlar tüm dünyanın problemi.

GENÇLERİN ROLÜ BÜYÜK

Gençlerin iklim değişikliği konusunda aktivist olarak bulunmasından memnunum. Etki alanlarına hakim olmaları gerekiyor. Başta aileleri olmak üzere erişebildikleri herkese çevre duyarlılığı konusunda değişim baskısını yaratsınlar. Aktivistlik tek başına çözmez, kişisel eylem tek başına çözmez bu ikisini bir araya getirmek lazım ki istediğimiz etkiyi görebilelim.”

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EĞİTİM ÖNEMLİ AMA NASIL?

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel de konunun önemine dikkat çekerek iklim değişikliğinin ders müfredatlarında yer aldığını belirtti. Yücel şöyle konuştu: “Dünya’nın içinde bulunduğu durum belli. Gençlerimize çocuklarımıza böyle bir dünya bırakmamak için çalışmalıyız. Doğayla uyum halinde yaşamalıyız. Çevreyle ilgili sürdürülebilir kalkınmayla ilgili söylemler oluyor ancak biz eyleme geçtik. İklim Platformunu ilk kuran kurumlardan biri olacağız. İklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma araçlarını müfredatlarımıza da koyduk. Eğitim önemli evet ama artık nasıl bir eğitim sorusunu tartışmalıyız. Biz nasıl bir eğitim yapmalıyız ki dünyayı daha yaşanılabilir kılalım? Eğitim insanlık içindir. İki yıldır pandemide neler çektiğimizi biliyoruz. Bizim yaptığımız eğitim, dünyanın sorunlarını gündeme taşımalı.”

YENİ NESLİN MERKEZİ ‘İKLİM’

Zirvede birer konuşma yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ; “Böyle bir organizasyonla bu sorunu tartıştığı ve önümüzdeki süreçte de bu konu üzerine inisiyatif almaya devam edeceği için ben sevgili öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik etmek istiyorum. Bizim neslimiz bu konuda çok önemli adımlar atamadı ama bu nesil büyük adımlar atmalı. Yeni nesiller sürdürülebilir doğayı tekrar yaşamın merkezine alacak” derken, İklim Aktivisti Seren Anaçoğlu da; “İklim adaleti için bir araya gelip iklim üzerine söyleşilere katılıyoruz. Bir kişi değişirse dünya değişir sloganıyla farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Günlük tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek çok önemli. Bir ürün satın almadan önce ‘bunu ne kadar kullanacağım, bu benim ne kadar işime yarar’ diye 50 kez düşünüyorum.

İndirim çılgınlıklarında kontrolsüz bir tüketim yapılıyor. Biz de paylaşımlarımızla bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Ben bu konuşmayı yaparken her saniye 6 bin 295 kilo kıyafet çöpe atılıyor. Aşırı tüketim alışkanlığının değişmesi de çevre için çok önemli” diye konuştu.