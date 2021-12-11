İki kare farkı nasıl bulunur? İki kare farkı formülü ve örnekleri ile konu anlatımı

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Verilen sayıların birbirleri arasında kare farkına öğrenebilmek için, belli bir açılım formülü yer alır. Bu formül üzerinde verilen miktar ile beraber çözüm elde edilir. Özellikle birçok farklı matematik problemi karşısında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

İki Kare Farkı Nasıl Bulunur?

En çok merak edilen konular içerisinde iki kare farkını nasıl bulunacak geliyor. Özellikle ortak şekilde matematik problemleri için mutlaka kullanılan temel formüller içerisinde yer alır. Bu doğrultuda iki kare farkı a ile b rakamları üzerinden ele alınırsa;

a² - b² =

Biçiminde ele almakta ve ifade edilmektedir. Bu doğrultuda ise iki kare farkı bulabilmek için belli bir sabit formül öne çıkıyor;

a² - b² = (a-b)x(a+b)

Bu şekilde öne çıkan a ve b rakamları üzerinden sayılar yerine yazıldığı vakit kolayca iki kare farkı bulma şansı elde edilebilir. Öne çıkan bu açılımı yeniden birbiri ile çarpmak suretiyle tekrar 2 kare farkını ortaya çıkarma şansı da bulunuyor.

İki Kare Farkı Formülü

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İki kare farkından formülü sabit bir terim olarak birçok matematik probleminde kullanılır. Bu konuda özellikle a ve b olarak iki rakam ele alındığı vakit, bu rakamlar eden iki kare farkı sabit formül eşliğinde hesaplanır.

a² - b² = (a-b)x(a+b)

Bu şekilde yukarıda verilen formül ile beraber kolayca iki kare farkını ortaya çıkarma şansı elde edilebilir. Aynı zamanda çarpanlarına ayırma şeklinde de ifade edilen bu yöntem, matematik problemleri ile geometri üzerinden de kullanım olanağı sağlamaktadır. Özellikte her derece ve sınıf üzerinden eğitim gören öğrenciler için önemli bir yer taşır.

İki Kare Farkı Örnekleri ile Konu Anlatımı

İki kare farkı üzerinden öne çıkan formül ile beraber farklı örnekler çözmek mümkün. Tabii bu konuda öncelikle iki kare farkı formülü yazmak gerekir. Bunun için ilk olarak a ve b olarak rakamlar ele alınır. Elde edilen bu rakamlar ile beraber iki kare farkı formülü şu şekilde öne çıkar;

a² - b² = (a-b)x(a+b)

Şimdi bu formül üzerinden ele alınacak örnekler ile beraber farklı işlemleri tamamlamak mümkün.

Örnek: 5 ve 3 sayılarının kare farkı kaçtır?

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Yukarıda verilen 5 ve 3 sayılarının kare farkını öğrenebilmek için iki kare farkı formülü uygulamak gerekir.

a² - b² = (5-3)x(5+3) = 2 x 8 = 16

Görüldüğü gibi bu şekilde öne çıkan örnek ile beraber 5 ve 3 sayılarının kare farkını ortaya çıkarma şansı elde edilebilir. Bu sayede birçok işlem kolay bir şekilde yapılmaktadır. Bütün değişik matematik problemleri eşliğinde kolayca işlem yapma olanağı sağlar.

İki Kare Farkı Formülü Kullanımı

İki kare farkı üzerinden ele alınan formül ile beraber kolayca işlem yapma imkanı bulunuyor. Üstelik matematiğin bütün değişik konuları için kullanım imkanı tanır. Bu doğrultuda havuz problemleri, denklemler, çarpanlarına ayırma ya da işçi problemleri ile dört işlem konusunda önemli bir yere sahiptir. Yapılacak bu formül ile beraber aynı zamanda geometri üzerinden de birçok işlem yapma şansı elde edilir. Özellikle analitik geometri üzerinden farklı işlemler kolayca çözümlenmekte ve sonuç ortaya çıkmaktadır.