İki ilde Milli Eğitim Müdürü değişti

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Nesrin Kakırman, görevine başladı. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Eski Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre atandı.

Kakırman yayınladığı mesajda "Sayın Bakanımızın tensipleriyle Burdur İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Bizlere böylesine değerli bir vazifeyi emanet eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e öncelikle şükranlarımı arz ediyorum" dedi. Kakırman’ın, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bölgenin önemli şehirlerinden biri olan, güller, göller, gönüller diyarı Burdur’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapacak olmanın gurur ve heyecanı içerisindeyim. Üzerimizdeki bu vazifenin hassasiyetinin ve bizlere yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu nedenle geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha güzel yarınlar bırakabilmek adına bütün gücümüzle mücadele ederek, işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışacağımıza inanıyorum."

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GÖREVE LİSE ZİYARETİYLE BAŞLADI

Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, görevine Eskişehir'in en köklü okullarından biri olan Atatürk Lisesini ziyaret ederek başladı. Eğitimde niteliği arttırmak için hep beraber çalışacaklarını ifade eden Töre, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, çağın gereklerine uygun bir eğitim ortamında, akademik, sosyal ve sportif yönden başarılı olmayı amaçlayan, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmenin çok önemli olduğunu ifade etti.