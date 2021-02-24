İki At Bir Kazığa Bağlanmaz atasözünün anlamı ve örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

İki at bir kazığa bağlanmaz atasözü bizlere evlilikten ortaklığa, arkadaşlıktan görüşlere kadar birçok alanda nasihat olacak bir anlam içermektedir.

İki At Bir Kazığa Bağlanmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

İki at bir kazığa bağlanmaz atasözünün içerisinde geçen iki at, farklı kişilik özelliklerine ve görüşlere sahip olan insanları temsil etmektedir. Bu atların bir kazağa bağlanamaması ise farklı yaratılışlardaki insanların aynı ortamda bulunmaları veya aynı işi yapmalarının ne kadar zor olduğunu bizlere göstermektedir.

Farklı farklı kişilik ve görüşlere sahip olan insanların gerek evliliklerde gerekse iş ortaklıklarından birlikte bulunmalarının sakıncalı olduğunu söyleyen atasözünü hayatımızın her alanına uygulayabiliriz.

İki At Bir Kazığa Bağlanmaz Atasözünün Örnek Cümle İçerisindeki Kullanımı

En başından beri çevresindekilerin uyarılarını dinlemedi ve tamamen başka bir kültüre ait olan adamla evlendi. Sonunda da boşandılar çünkü iki at bir kazığa bağlanmaz diye belli ki boşuna dememişler.