İhram Nedir, Nasıl Giyilir? İhram Kıyafeti Nerede Yapılır?

İhram, rida ve izar denilen iki parçadan oluşur. Özünde dikiş olmayan ve sık dokunan bu kumaşlardan yapılan kıyafet erkeklerin büründükleri kıyafetlerdir.

İhram Nedir?

İhram İslam dininde önemli bir yere sahiptir. İhramsız asla hac ve umre de yapılmaz. İhram, rida ve izar denilen iki parçadan oluşur. İhramın özünde dikiş yoktur. Sık dokunan bu kumaş genelde havlu tarzında kullanılır. Ayrıca kadınların ihramları normal elbiseler olarak ortaya çıkar. İhram ise telbiye ve niyetten ibarettir. İhrama girmenin esrarı ve hikmeti bulunmaktadır. İhram, dünya ziyneti olarak bilinen elbiselerden soyunmak anlamı taşır. İhram, doğumu ve ölülerin diriltilmesini, mahşer yerini, mizanı düşünmeyi, hesap gününü ve temiz fuyuzatı ilahiyyeye nail olmayı hatırlatır. İhram giymeden hac ve umre de yapılmaz.

Nasıl Giyilir?

Umre yapmak isteyen kişi öncelikle hava yolu ile birlikte Türkiye'den Cidde'ye gider. Mekke-i Mükerreme'ye geçilecek ise havaalanında uygun bir yerde ihram giyilir. Medine-i Münevvere'ye gidilecek ise ihram da giyilmez. Karayolu ile yolculuk yapanlar ise herhangi bir mikat mahallinden ihrama girebilirler. Türkiye'den hacca giden kişilerin mikat mahalli ise Cuhfe olarak bilinir. İhram giyilirken erkekler iç çamaşırlarını ve normal kıyafetlerini çıkarırlar. Sonrasında ise izar ve rida denilen iki parça ihram örtüsüne bürünür.

İhramın ise beyaz renkli olması gerekecektir. Erkekler başlarını açık tutarlar. Çoraplar ve ayakkabılar da çıkarılır. Erkekler ihramın altına terlik giyerler. Terlikte de ayak parmakları ve topuk açık olmamalıdır. Bayanlar normal kıyafetlerini değiştirmezler. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyilebilir. Kadınlarda yüzler açık bırakılır ve başlar örtülür. Kadınların da erkeklerin de ihramı doğru bir şekilde giymeleri gerekir.

İhram Kıyafeti Nerede Yapılır?

İhram kumaşı farklı bir yapıdadır. Özellikle erkeklerin ihram ile birlikte dikişli elbise giymeleri yasaktır. O nedenle hac ve umre süresince giyilecek ihram mutlaka önceden hazırlanmalıdır. İhramların beyaz renkli ve dikişsiz olması gerekir. Özel ihramlık kumaşlar mutlaka kullanılmalıdır. İhram dikilen bazı firmalar bulunuyor. O nedenle ihram kıyafeti uygun bir firmaya diktirilebilir. Özel terziler tarafından dikilebilir. İhram kıyafeti alırken de dikkat edilmesi gereken detaylar göz önünde bulundurulmalıdır.

İhram Kıyafeti Nasıl Olmalıdır?

Hac ve umre sırasında giyilen ihram kıyafetinde bazı özellikler bulunması gerekir. İhram kıyafeti mutlaka beyaz ve temiz olmalıdır. Erkekler için ihram kıyafeti farzdır. Kadınlar için ise herhangi bir zorunluluk bulunmaz. Kadınların üzerlerindeki kıyafetler ihram kıyafeti olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra ihrama girilebilmesi için de mikat mahali sınırına çıkış yapılmalıdır. Türkiye'de hacı adayları genellikle ihrama girerek uçağa binerler. Hacı adayları Medine'ye inecekler ise Medine'de kaldıkları evlerde ve ya Zül- Huleyfe'de ihrama girebilirler.

İhram İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

İhrama girmeden önce temizlik yapılması gerekmektedir. İhrama girmeden önce koltuk altları ve kasık temizlenir. Gusletmek ise sünnettir. Ayrıca tırnaklar da kesilmelidir. Erkeklerde tüm dikişli elbiseler çıkartılmalıdır. Sonrasında ise iki parçadan oluşan ihram doğru bir şekilde giyilir. İhramın ise bazı yasakları bulunmaktadır. Cinsel münasebette bulunmamak gerekir. Av yapmamak ve hatta böcekleri bile ezmemek önemlidir. İhrama giren kişi herhangi bir ağacı ve ya otu bile bilerek kopartmamalıdır. Vücuda ve ihram kıyafetine asla koku sürülmemelidir. İhram giyildikten sonra başkaları ile kavga edilmemeli ve tartışılmamalıdır.