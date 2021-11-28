İhbar süresi nedir? İstifa eden işçinin ihbar süresi ne zaman başlar? İhbar süresi boyunca maaş alınır mı?

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Herhangi bir kurum ya da kuruluşta görev yapan çalışanların işverenlerine karşı sorumlu olduğu kadar, işverenlerin de bünyelerinde çalışan kişilere karşı taşıdığı bazı sorumluluklar vardır.

İhbar Süresi Nedir?

İş hayatında işveren ve çalışanın birbirine karşı sorumluluğu, pek çok farklı konuda olup çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Ama genellikle pek çok işverenin ve çalışanın aklına ilk gelenlerden birisi de ihbar süresidir. Kişinin işe başladıktan sonra işten ayrılması haklı fesihlere dayanmıyorsa belirlenmiş olan süreden önce gerçekleşemez. Aynı zamanda işveren de yine haklı sebeplere dayandırmadığı işten çıkartma durumunu kanunla belirlenen sürelerden önce gerçekleştiremez.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan çalışanlar için belirlenmiş olan ihbar süresi, hem işçi hem de işveren için geçerli olan bir bildirim sürecini ifade eder. İhbar süresi, işçi ve işverenin birbirine karşı en büyük sorumlulukları arasında yer alır. İşçi çalıştığı kurum ya da kuruluştan haklı nedenleri yokken istifa ettiyse bunu işverene bir süre öncesinde bildirmesi gerekir.

İşveren de kendi bünyesinde çalışan işçinin iş akdini geçerli nedenlere dayandırarak sonlandırmamışsa sözleşmeyi feshetmek isteyen tarafın diğer tarafa belirli bir süre öncesinde bu durumu yazılı olarak bildirmesi sürecine ihbar süresi denir. Bu sürenin ne kadar olacağı ise, kişinin iş yerindeki kıdemine göre belirlenir.

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İstifa Eden İşçinin İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?

Hizmet süresi 6 aydan az süren işçiler için ihbar süresi, 2 hafta (14 gün) olarak belirlenmiştir.

Hizmet süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan bir işçi ihbar süresi, 4 Hafta (28 gün) olarak belirlenmiştir.

Hizmet süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan işçiler için ihbar süresi ise, 6 Hafta (42 gün) olarak belirlenmiştir.

Hizmet süresi 3 yıldan fazla süren işçiler için ihbar süresi, 8 Hafta (56 gün) olarak belirlenmiştir.

Kanunlar tarafından belirtilmiş olan bu sürelere uymak istemeyen taraflar ise, bu sürenin ücretini “ihbar tazminatı” şeklinde karşı tarafa ödemekle yükümlüdür.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

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6 aydan az ve 2 haftadan çoksa 2 haftalık ücret,

6 aydan çok, 1,5 yıldan az olduğu zaman 4 hafta 4 haftalık ücret,

1,5 yıldan çok ve 3 yıldan az olduğu zaman 6 hafta ve 6 haftalık ücret

3 yıldan daha fazla ve 8 hafta 8 haftalık ücret olarak belirlenir.

İhbar Süresi Boyunca Maaş Alınır mı?

İhbar tazminatı işçi ve işvereni bağlayan en önemli konular arasında yer alır. Bir işçi çalıştığı iş yerinden ayrılmak istediğinde bunu istifa dilekçesi vererek insan kaynaklarına bildirmesi gerekir. İşçinin bildirim yaptıktan sonra ihbar süresi, tazminatı başlar. İşveren bu durumda işçinin ihbar tazminatı alma şartlarına uyup uyumadığını inceler. Bunu ise, en kısa süre içinde işçiye bildirmek zorundadır.

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İhbar tazminatı konusu, işçi ve işveren arasında pek çok sorunun yaşandığı bir konu olduğundan dolayı hesaplamanın iş kanununa göre doğru bir şekilde yapılması gerekir. İş kanuna göre belirlenmiş olan ihbar sürelerine göre işçinin belirli bir süre çalışmak zorunda olduğunu bilmesi gerekir.

İşveren de işten ayrılmak isteyen işçilerine ihbar tazminatını iş kanuna göre hesaplayarak vermesi gerekir. İşveren, işten çıkaracağı işçiye bunu önceden bildirmek zorundadır. Bildirim süresinde ise, işçiye günlük olarak 2 saat iş arama izni verilmesi gerekir. İş arama izni verilmeyen işçiye de, çalıştığı süreler için normal çalışma ücretine ek olarak yüzde 100 zamlı bir şekilde ücret ödenmesi gerekir.