İğneyi Kendine Çuvaldızı Başkasına Batır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bilindiği gibi iğne çuvaldızdan daha küçüktür. Kendinize iğneyi batırdığınız zaman canınız çok acır. Çuvaldız ondan daha kalın olması sebebi ile çok daha fazla zarar verecektir. Bu sebeple başkasına bir kötülük yapmadan önce aynı olaydan çok daha hafifinin sizin başınıza geldiğinde ne hissedeceğinizi düşünerek hareket etmeniz gerekir.

İğneyi Kendine Çuvaldızı Başkasına Batır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyleri başkalarına yapmamalıdır. Kendileri bu durumda nasıl kötü hissedecekse başkaları da aynı şekilde kötü hisseder. Bu sebeple kişilere karşı davranış ve tavırlarımızı düşünerek yapmamız gerekir. İlk önce bu durum benim başıma gelse ne hissederdim diye düşünerek hareket etmek hem sizin hem de toplumun huzuru için önemlidir.

İğneyi Kendine Çuvaldızı Başkasına Batır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu şekilde şaka yapmadan önce iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.