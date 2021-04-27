Iğdır plaka kodu kaçtır? Iğdır ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka kodu, aracın hangi ile kayıtlı olduğunu simgeleyen iki rakamdan oluşmaktadır. Bu bakımdan motorlu taşıtların hepsinde bulunması zorunluluğu söz konusudur.

Iğdır Plaka Kodu Kaçtır?

Türkiye'de yaşayan pek çok insan tarafından plaka kodunun ne olduğu merak edilen illerden biri de Iğdır olmaktadır. Bu kapsamda pek çok insan bu sorunun yanıtını internette araştırmaktadır. Iğdır iline ait plaka kodu 76'dır. Iğdır'a yolunuz düştüğünde pek çok aracın 76 plaka koduna sahip olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz.

Iğdır ve İlçelerinin Plaka Harfleri Neler?

Iğdır'da bulunan araçlar, 76 plaka koduna sahiptirler. Ancak Iğdır iline bağlı olan ilçeler de bulunan araç plakaları bu koda sahiptir. Iğdır ilçeleri için özel olarak belirlenmiş durumda olan bir plaka kodu bulunmuyor. Bu bakımdan Iğdır ilçelerine özel yalnızca özel plaka harfleri belirlenmiştir.

Bunun haricinde Iğdır merkezi ve ilçelerindeki araçlarda da 76 plaka kodunun kullanımı söz konusudur. Iğdır iline kayıtlı durumda bulunmakta olan tüm kamyon, otomobil, otobüs, minibüs, tır ve diğer taşıtlar bu özel plaka harflerini kullanmaktadır.

Iğdır ilinin merkez ilçesinin özel plaka harfleri şunlardır;

- 76 AC 001 – 76 AZ 999'a kadar bu harflerin plakalarda kullanımı söz konusudur.

- 76 M 0001 – 76 M 0999'a kadar bu harflerin plakalarda kullanımı söz konusudur.

Iğdır ilinin Diğer ilçelerinde aşağıda belirtilen plaka harflerinin kullanılmaktadır.

- 76 T 0001 – 76 T 0999'kadar olan plakalarda kullanımı söz konusu olan harf, arcın sahibinin kayıtlı olduğu ilçeyi belirtmektedir. Plakalar bulundukları aracın en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bu plakalar yalnızca aracın hangi ile ve ilçeye kayıtlı olduğunu göstermez. Aynı zamanda aracın kime ait olduğu bilgisini de vermektedir. Bu bakımdan motorlu taşıtların tamamında plaka bulundurulması kanunen zorunludur. Plakasız trafiğe çıkan araç sahiplerine yasal işlemler uygulanmakatdır.