Iğdır hangi bölgede, haritada nerede? Iğdır ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Iğdır şehrine baktığımız zaman birçok özelliği net bir şekilde görülmektedir. Haritadaki konumu olsun, iklimi olsun ve nüfusu olsun birçok özellik ortaya çıkmaktadır. Bu özelliklere bakarak Iğdır hakkında önemli fikirler edinmek son derece mümkündür. Çünkü bir şehrin sahip olduğu özelliklere bakarak o şehir hakkında bilgi sahibi olunduğu görülmektedir. Bundan dolayı Iğdır şehrinin sahip olduğu özellikleri öğrenerek genel kültürünüzü geliştirebilirsiniz.

Iğdır Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Iğdır şehri Türkiye'de yer alan dikkat çekici şehirlerden birisidir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bu şehir birçok farklı özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi'ne baktığımız zaman bu bölge kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümlerden biriside Erzurum - Kars Bölümü olarak bilinmektedir. Bundan dolayı Iğdır şehri Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum - Kars Bölümü'nde yer almaktadır. Şehrin genel olarak yapısına baktığımız zaman sevilen şehirlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz.

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Özellikle Iğdır şehrinin İran ve Ermenistan ülkeleri ile sınırı olması şehre olan ilgiyi arttırmaktadır. Şehrin asıl sınırı ise Ermenistan ülkesiyledir. Ancak İran ile de sınırı olduğu dikkat çekmektedir. Yani Iğdır şehri konum olarak oldukça önemli bir yerde bulunmaktadır. Ayrıca şehrin Türkiye haritasına göre oldukça doğuda olduğu rahatlıkla görülmektedir.

Türkiye haritası incelendiği zaman Iğdır şehrinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde olduğu görülmektedir. Şehrin doğusunda Ermenistan ülkesi bulunmaktadır. Güneydoğu tarafında ise İran olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca Ağrı, Kars ve Van illeri Iğdır'ı çevrelemiş bir konumda bulunmaktadır. Görüldüğü üzere şehrin çevresi son derece önemli şehirler ve hatta ülkeler ile kaplıdır.

Iğdır İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

Iğdır şehrinde yer alan ilçelerin sayısı merkezle birlikte toplamda 4 adettir. En çok nüfus yoğunluğu ise merkezde bulunmaktadır. Merkez ilçenin nüfusu diğer 3 ilçenin nüfusunun yaklaşık 3 katı kadardır. Bundan dolayı Iğdır şehrinde nüfusun daha çok merkeze toplandığı görülmektedir.

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Iğdır İlçeleri ve Nüfusu

Karakoyunlu - 13.908

Aralık - 21.097

Tuzluca - 23.750

Merkez - 142.559

Iğdır şehrinin toplam nüfusu 201.314 olarak bilinmektedir. Bazı illere göre nüfusu fazla olan Iğdır'ın birçok ile göre ise nüfusu düşüktür.

Iğdır Harita Konumu

Iğdır'ın harita konumuna baktığımızda çevresinde Ağrı, Van ve Kars illerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca bu şehrin başka ülkelere sınırı da bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında Ermenistan ve İran vardır. Doğusunda Ermenistan bulunan Iğdır'ın güneydoğusunda ise İran bulunmaktadır. Şehrin kuzey tarafında ise Kars bulunmaktadır. Bunun yanında Iğdır'ın batısında Ağrı ve güneyinde ise Van yer almaktadır.

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Iğdır'ın çevresinde yer alan ülke ve şehirler arasında en uzakta Van bulunmaktadır. Çünkü Van ile Iğdır arasında sınır yoktur. Haritaya göre bu iki şehrin arasında Ağrı ili bulunmaktadır.

Iğdır Şehrinin İklimi

Iğdır ilinde genel olarak Karasal iklim etkilidir. Yani bu şehrin iklim açısından Doğu Anadolu Bölgesi'nde uygun olduğu görülmektedir. Bunun yanında şehrin ovalık kısımları farklı bir iklim yapısına sahip olmaktadır. Tabi bu durum çok büyük farklara neden olmamaktadır. Sadece ovalık kesimlerde karasal iklimin çok şiddetli olmaması dikkat çekmektedir. Kışları soğuk ve nemli geçen Iğdır'ın yazları ise sıcak kurak geçmektedir. Kış aylarında şehirde önemli soğuklar olduğu da dikkat çekmektedir.