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İç mimarlık ve iç mimarlık çevre tasarımı arasındaki fark nedir?

İç mimarlık ve iç mimarlık çevre tasarımı arasındaki fark nedir

İç mimarlık ile iç mimarlık çevre tasarımı arasında çok küçük farklar olan iki alandır. Bu alanlar ise, yerine göre birbirlerinden katı bir çizgi ile ayrılabilir. Türk iç mimarlar arasında da bu böyle bir ayrım vardır. İç mimarlık ve iç mimarlık çevre tasarımı arasındaki fark nedir sizler için derledik.

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İç mimarlık ve iç mimarlık çevre tasarımı günümüzde en popüler hale gelen meslekler arasında yer alıyor. Bu mesleklerin farkı ise pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor.

 İç Mimarlık ve İç Mimarlık Çevre Tasarımı Arasındaki Fark Nedir?

 İç mimarlık, Türkiye’de sayısal bölümden öğrenci olarak girebileceğiniz bir bölümdür. Çünkü iç mimarlar, işin daha çok matematiksel ve hesaplama bölümünde duran kişilerdir. Bu nedenle de matematiği sevmeniz gerekir.

 İç mimarlık çevre tasarımı ise, aslında iç mimarlık mezunu olan kişilere oranla daha fazla alanı yaratma ve dizayn etme yetkisine sahiptir. Aralarındaki en önemli fark ise, iç mimarlık çevre tasarımı bölümü okuyan kişilerin göze daha çok hitap edecek işler ortaya çıkarmasıdır.

 İç mimarlık mezunu olan kişiler ise, size işlevselliği yaratacak durumlar konusunda önemli bir hizmet verir. İç mimarlık çevre tasarımı mezunu olan bir kişi hem sanatsal alanda hem de işlevsellik alanında size daha rahat hizmet verebilir. Türk iç mimarlar ve iç mimar adayları ise ülkemizde bu iki bölümden çıkıyor ve göreve başlıyor.

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