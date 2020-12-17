İç Mimar nedir, Ne iş yapar ve nasıl olunur? İç Mimar olma şartları, maaşları ve iş imkanları

İç mimar, yapıların ve konutların iç tasarımının yapılmasını sağlar. Yaşam alanlarını veya kullanım alanlarını en ince ayrıntılarıyla ve hesaplamalarıyla tasarlar.

İç Mimar Nedir?

İç mimar; mekanın tüm ihtiyaçlarını tespit edip, estetik değerleri de göz önünde bulundurarak, o mekanın işlevine uygun olacak şekilde düzenleyen ve iç mekan tasarımını yapan kişidir.

İç Mimar Ne İş Yapar?

İç mimar, her hangi bir mekanı kullanılacağı amaca ve işleve uygun biçimde, uygun renk ve materyallerle tasarla. Bu tasarımları ergonomik, güvenli ve estetik bakış açısıyla yapar.

İç mimarın yaptığı işler genellikle şu şekilde sıralanabilir:

- Mekanda inceleme ve analiz yaparak tasarım sürecini planlar.

- Mekanın işlevine göre eşya araştırmalarına başlar.

- Müşteri beklentilerini de göz önünde bulundurularak bir eskiz projesi hazırlar.

- Mekanda kullanılacak eşya ve malzemelerin listesini hazırladıktan sonra, kalite ve fiyat araştırmaları yapar.

- Mekanın kullanım ihtiyacına uygun ergonomik, fonksiyonel, güvenli ve estetik tasarımlar oluşturur.

İç Mimar Nasıl Olunur?

Herhangi bir üniversitenin 4 yıllık İç Mimarlık bölümünü bitirip, lisans derecesiyle mezun olan kişiler, İç Mimar unvanını alırlar.

İç Mimar Olma Şartları Nelerdir?

- Üniversitelerin 4 yıllık İç Mimarlık bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak,

- 3D Max, 3D Studio Max, 3D Tasarım ve Modelleme Uygulaması, 3Ds Max ve Adobe Illustrator gibi yazılımları biliyor olmak.

Bunların yanı sıra; problem karşısında kriz yönetimini iyi yapabilme, etkili iletişimi sağlayabilme ve estetik göze sahip olma, meslekte başarıyı getirecek özel yeteneklerdir.

İç Mimarın Görevleri Nelerdir?

- Müşterilerin ne istediğini ve projelerin ihtiyaçlarını belirler.

- Mekanın ne şekilde kullanılacağının planını yapar.

- Elektrik aksamı da içinde olmak üzere eskiz tasarım örneğini çizer.

- Mekanın iç tasarım planında ne yapılması gerektiğine dair zaman çizelgesi yapar.

- Duvar kaplamaları, yer döşemeleri, sıhhi tesisat armatürleri ve aydınlatma gibi ihtiyaçları belirler.

- Bilgisayar ortamında tasarım programları kullanarak ve kendi çizimleriyle iç mekanı tasarlar.

- İşçilik ve malzeme de içinde olmak kaydıyla projenin ortalama bütçesini hazırlar,

- İhtiyaçları da göz önünde bulundurarak kendi önerilerini belirtir.

- İnşaat mühendisleri, teknik ressam, müteahhit, mimar, döşemeci ve sıhhi tesisatçılarda dahil olmak üzere diğer kişilerle iş birliği içinde çalışır.

- Sektöre ortaya çıkan yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eder.

İç Mimar Maaşları Ne Kadar?

En düşük maaş : 2400 TL

Ortalama Maaş : 3750 TL

En Yüksek Maaş : 5200 TL

İç Mimar İş İmkânları Nelerdir?

İç mimarların çalışabileceği geniş bir iş yelpazesi vardır. Büyüyen ve hızla yükselen inşaat ve emlak sektörü, beraberinde iç mimar gereksinimini de getirmektedir. Özel sektör ve devlet kurumlarında bu ihtiyaca yönelik birçok pozisyon ve kadro mevcuttur. İç mimarlar her türlü iç mekanın tasarımını yapabilirler.

İç Mimarlar 4 yıllık lisans mezunu olduktan sonra, aşağıda yer verilen iş olanaklarındaki projelerde çalışılabilmektedir.

- Fuar alanları

- Kafe ve restoranlar

- Havaalanları

- Oteller

- Konutlar ve villalar

- Özel yat ve uçak içi tasarımları

- Hastaneler

- İş ofisleri

- Alışveriş Merkezleri

- Fabrikalar

- Yangın ve deprem sonucu restore edilecek yapılar

- Mağazalar

- Bankalar

- Sinema ve tiyatrolar